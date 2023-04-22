Tôn Trân Ny thừa nhận bản thân là fan cứng Bạch Lộc, sẵn sàng làm điều này vì thần tượng?

Sao quốc tế 22/04/2023 19:30

Netizen tỏ ra khá bất ngờ trước việc Tôn Trân Ny thần tượng Bạch Lộc.

Mới đây, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã được lên sóng. Bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả vì kỹ xảo đầu tư, đi cùng với đó là dàn diễn viên vô cùng chất lượng. Trong đó không thể kể đến nhan sắc cực kỳ xinh đẹp của Bạch Lộc và Tôn Trân Ny

Tôn Trân Ny thừa nhận bản thân là fan cứng Bạch Lộc, sẵn sàng làm điều này vì thần tượng? - Ảnh 1
Tôn Trân Ny - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng đã được phen bàn tán xôn xao khi thông tin Tôn Trân Ny là fan cứng của Bạch Lộc được đưa ra. Được biết, cô nàng đã xem rất nhiều bộ phim do thần tượng đóng chính. Thậm chí cô nàng không hề giấu diếm trước truyển thông khi cho biết bản thân mong muốn một ngày nào đó sẽ có cơ hội hợp tác với Bạch Lộc và điều đó đã trở thành sự thật khi cô được lựa chọn vào vai hồ ly Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc đóng chính.

Tôn Trân Ny thừa nhận bản thân là fan cứng Bạch Lộc, sẵn sàng làm điều này vì thần tượng? - Ảnh 2Tôn Trân Ny thừa nhận bản thân là fan cứng Bạch Lộc, sẵn sàng làm điều này vì thần tượng? - Ảnh 3

Được biết, sau khi phim đóng máy Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và Tôn Trân Ny vẫn giữ mối quan hệ rất thân thiết. Cả hai thường xuyên rủ nhau đi chơi, chụp ảnh chung cùng nhau. Nhìn vào cặp đôi, không ít fan cho rằng nhìn cả 2 trông rất giống chị em sinh đôi của nhau khi có những đường nét xinh đẹp y đúc. 

Bên cạnh đó, Tôn Trân Ny còn thể hiện hiện mình là một người rất tinh tế và luôn quan tâm đến thần tượng. Nữ diễn viên đã âm thầm xóa hết những bình luận của cư dân mạng khen bản thân đẹp hơn Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh dưới bài đăng cá nhân. Không dừng lại ở đó, tại buổi họp báo ra mắt Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tôn Trân Ny đã để đàn chị tựa vào vai mình khi phải đứng trên giày cao gót quá lâu.

Mối quan hệ của Bạch Lộc và Tôn Trân Ny đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.

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