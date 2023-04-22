Tôn Trân Ny thừa nhận bản thân là fan cứng Bạch Lộc, sẵn sàng làm điều này vì thần tượng?

Mới đây, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã được lên sóng. Bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả vì kỹ xảo đầu tư, đi cùng với đó là dàn diễn viên vô cùng chất lượng. Trong đó không thể kể đến nhan sắc cực kỳ xinh đẹp của Bạch Lộc và Tôn Trân Ny.

Tôn Trân Ny - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng đã được phen bàn tán xôn xao khi thông tin Tôn Trân Ny là fan cứng của Bạch Lộc được đưa ra. Được biết, cô nàng đã xem rất nhiều bộ phim do thần tượng đóng chính. Thậm chí cô nàng không hề giấu diếm trước truyển thông khi cho biết bản thân mong muốn một ngày nào đó sẽ có cơ hội hợp tác với Bạch Lộc và điều đó đã trở thành sự thật khi cô được lựa chọn vào vai hồ ly Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc đóng chính.