Bạch Lộc và Điền Hi Vi bất ngờ được 'phong thần' diễn xuất, netizen phản ứng gay gắt: 'Chỉ có người này mới xứng đáng'

Không phải Bạch Lộc và Điền Hi Vi mà theo netizen Tống Tổ Nhi mới đủ tầm để được phong thần trong diễn xuất.

Bạch Lộc đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng netizen sau khi dự án trọng điểm, được kỳ vọng "đại bạo" - Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng. Tuy nhiên, trái với những mong đợi ban đầu Bạch Lộc vẫn chưa thể mang tới một màn trình diễn đúng với kỳ vọng của người xem khi phong độ diễn xuất không ổn định qua từng tập của bộ phim.

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Ấy thế nhưng, trong một cuộc bình chọn mới đây trên Douban, Cnet lại bầu Bạch Lộc là "95 hoa diễn kĩ tứ thần", chung mâm với cô còn có Tống Tổ Nhi, Lý Lan Địch và Điền Hi Vi. Tuy nhiên, điều này không khỏi khiến netizen tỏ ra khó hiểu và cho rằng bài đánh giá này có phần hơi vô lý nếu so với những gì mà Bạch Lộc đã làm được trong thời gian vừa qua.

Cùng lọt vào top "diễn kĩ tứ thần" của lứa tiểu hoa 95, dân tình cho biết Tống Tổ Nhi và Lý Lan Địch là người có năng lực và xứng đáng được ca tụng nhất, còn trường hợp của Bạch Lộc và Điền Hi Vi vẫn cần phải cân nhắc hơn.

Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Về phía Điền Hi Vi, cư dân mạng đều nói ngôi sao Khanh Khanh Nhật Thường đang trong tình trạng diễn xuất một màu, không có sự đột phá. Thậm chí nếu so với Bạch Lộc, cô nàng còn kém cạnh hơn đồng nghiệp rất nhiều.

Trong khi đó, Tống Tổ Nhi và Lý Lan Địch có ưu thế lớn về nền tảng diễn xuất khi được chạm ngõ màn ảnh từ khi còn nhỏ, lại cùng là học bá xuất sắc của Bắc Ảnh và Trung Hý.

Hiện tại thông tin trên vẫn đang nhận nhiều sự tranh cãi từ phía netizen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-loc-va-ien-hi-vi-bat-ngo-uoc-phong-than-dien-xuat-netizen-phan-ung-gay-gat-chi-co-nguoi-nay-moi-xung-ang-575441.html