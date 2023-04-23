Bạch Lộc và Điền Hi Vi bất ngờ được 'phong thần' diễn xuất, netizen phản ứng gay gắt: 'Chỉ có người này mới xứng đáng'

Sao quốc tế 23/04/2023 17:32

Không phải Bạch Lộc và Điền Hi Vi mà theo netizen Tống Tổ Nhi mới đủ tầm để được phong thần trong diễn xuất.

Bạch Lộc đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng netizen sau khi dự án trọng điểm, được kỳ vọng "đại bạo" - Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng. Tuy nhiên, trái với những mong đợi ban đầu Bạch Lộc vẫn chưa thể mang tới một màn trình diễn đúng với kỳ vọng của người xem khi phong độ diễn xuất không ổn định qua từng tập của bộ phim. 

Bạch Lộc và Điền Hi Vi bất ngờ được 'phong thần' diễn xuất, netizen phản ứng gay gắt: 'Chỉ có người này mới xứng đáng' - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Ấy thế nhưng, trong một cuộc bình chọn mới đây trên Douban, Cnet lại bầu Bạch Lộc là "95 hoa diễn kĩ tứ thần", chung mâm với cô còn có Tống Tổ Nhi, Lý Lan Địch và Điền Hi Vi. Tuy nhiên, điều này không khỏi khiến netizen tỏ ra khó hiểu và cho rằng bài đánh giá này có phần hơi vô lý nếu so với những gì mà Bạch Lộc đã làm được trong thời gian vừa qua. 

Cùng lọt vào top "diễn kĩ tứ thần" của lứa tiểu hoa 95, dân tình cho biết Tống Tổ Nhi và Lý Lan Địch là người có năng lực và xứng đáng được ca tụng nhất, còn trường hợp của Bạch Lộc và Điền Hi Vi vẫn cần phải cân nhắc hơn. 

Bạch Lộc và Điền Hi Vi bất ngờ được 'phong thần' diễn xuất, netizen phản ứng gay gắt: 'Chỉ có người này mới xứng đáng' - Ảnh 2
Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Về phía Điền Hi Vi, cư dân mạng đều nói ngôi sao Khanh Khanh Nhật Thường đang trong tình trạng diễn xuất một màu, không có sự đột phá. Thậm chí nếu so với Bạch Lộc, cô nàng còn kém cạnh hơn đồng nghiệp rất nhiều. 

Trong khi đó, Tống Tổ Nhi và Lý Lan Địch có ưu thế lớn về nền tảng diễn xuất khi được chạm ngõ màn ảnh từ khi còn nhỏ, lại cùng là học bá xuất sắc của Bắc Ảnh và Trung Hý. 

Hiện tại thông tin trên vẫn đang nhận nhiều sự tranh cãi từ phía netizen. 

Tôn Trân Ny thừa nhận bản thân là fan cứng Bạch Lộc, sẵn sàng làm điều này vì thần tượng?

Tôn Trân Ny thừa nhận bản thân là fan cứng Bạch Lộc, sẵn sàng làm điều này vì thần tượng?

Netizen tỏ ra khá bất ngờ trước việc Tôn Trân Ny thần tượng Bạch Lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Tống Tổ Nhi Điền Hi Vi sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tôn Trân Ny thừa nhận bản thân là fan cứng Bạch Lộc, sẵn sàng làm điều này vì thần tượng?

Tôn Trân Ny thừa nhận bản thân là fan cứng Bạch Lộc, sẵn sàng làm điều này vì thần tượng?

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi thành công nhưng không được công nhận là phim 'bạo': Nguyên nhân do đâu?

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi thành công nhưng không được công nhận là phim 'bạo': Nguyên nhân do đâu?

Cúc Tịnh Y sự nghiệp ngày càng đi xuống, anti fan hả hê: 'Cô ấy giờ còn kém xa cả Bạch Lộc'

Cúc Tịnh Y sự nghiệp ngày càng đi xuống, anti fan hả hê: 'Cô ấy giờ còn kém xa cả Bạch Lộc'

Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt, Bạch Lộc tiếp tục đón nhận thêm tin vui khiến fan ruột tự hào

Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt, Bạch Lộc tiếp tục đón nhận thêm tin vui khiến fan ruột tự hào

Xuất hiện cùng một tạo hình học sinh, netizen phấn khích trước màn đọ sắc giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh

Xuất hiện cùng một tạo hình học sinh, netizen phấn khích trước màn đọ sắc giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh

La Vân Hi bất ngờ từ chối lời yêu từ Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen kiểu: 'Chuyện gì đang xảy ra đây?'

La Vân Hi bất ngờ từ chối lời yêu từ Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen kiểu: 'Chuyện gì đang xảy ra đây?'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê