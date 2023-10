Bị chê nhan sắc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi có màn đáp trả cực gắt khiến antifan chạy vội

Cụ thể, trong phim Đàm Đài Tẫn do La Vân Hi thể hiện trong Trường Nguyệt Tẫn Minh là một người không có cảm xúc, tàn nhẫn và vô tình vì những bất công mà chàng ta phải đối mặt khi còn là một đứa trẻ, thân hình cũng vì thế mà trở nên gầy gò, ốm yếu. Và La Vân Hi ngoài đời tuy cũng “mảnh mai” do lịch trình làm việc dày đặc,...nhưng nhìn chung tạo hình của anh chàng trong phim là vẫn ổn chứ không hề xuống cấp như antifan khẳng định.