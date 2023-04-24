Bị chê nhan sắc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi có màn đáp trả cực gắt khiến antifan chạy vội

Sao quốc tế 24/04/2023 12:30

Tạo hình của cả La Vân Hi và Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ bị antifan chê bai không ngớt.

Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang là tác phẩm nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng. Gây ấn tượng với cốt truyện đỉnh, cộng thêm dàn diễn viên cực ''xịn'' về nhan sắc lẫn diễn xuất là La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Tôn Trân Ny,...

Bị chê nhan sắc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi có màn đáp trả cực gắt khiến antifan chạy vội - Ảnh 1
Bạch Lộc và La Vân Hi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhất cả 2 nhân vật chính là La Vân Hi và Bạch Lộc đã bị các antifan chê bai tạo hình trong phim đã phần dìm nhan sắc của 2 diễn viên một cách thậm tệ. Dẫu vậy một số bộ phận của netizen đã nhanh chóng đưa ra những lời phản bác lại và nhận được nhiều sự đồng tình từ phía cư dân mạng xứ Trung. 

Cụ thể, trong phim Đàm Đài Tẫn do La Vân Hi thể hiện trong Trường Nguyệt Tẫn Minh là một người không có cảm xúc, tàn nhẫn và vô tình vì những bất công mà chàng ta phải đối mặt khi còn là một đứa trẻ, thân hình cũng vì thế mà trở nên gầy gò, ốm yếu. Và La Vân Hi ngoài đời tuy cũng “mảnh mai” do lịch trình làm việc dày đặc,...nhưng nhìn chung tạo hình của anh chàng trong phim là vẫn ổn chứ không hề xuống cấp như antifan khẳng định. 

Bị chê nhan sắc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi có màn đáp trả cực gắt khiến antifan chạy vội - Ảnh 2Bị chê nhan sắc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi có màn đáp trả cực gắt khiến antifan chạy vội - Ảnh 3

Đến với Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc tiếp tục thử thách chính mình khi một lần cân ba vai diễn, lần lượt hóa thân thành Lê Tô Tô – thần nữ hiền lành, luôn đặt chúng sinh tam giới lên hàng đầu, đến Tang Tửu – tuyệt thế mỹ nhân mang trong mình thù hận, nhiều lần hắc hóa và cuối cùng là nhân gian tiên nữ, thanh cao thoát tục Diệp Tịch Vụ.  

Cũng giống như La Vân Hi, Bạch Lộc cũng bị fan chê bai không ngớt sau những tạo hình trong các tập phim gần đây. Thậm chí, một vài antifan còn nhận xét nhìn nữ diễn viên không khác gì nhân vật phụ khi hoàn toàn thất thế trước các nữ phụ như là Tôn Trân Ny,...Dẫu vậy xét một cách công bằng cô nàng vẫn đang hoàn thành khá tốt vai diễn của mình và không đáng bị chỉ trích như vậy. 

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Tôn Trân Ny và Bạch Lộc đang là cặp đôi được fan hâm mộ chú ý nhiều nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

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