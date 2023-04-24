Vượt qua cả Triệu Lộ Tư và Trương Tịnh Nghi, đây mới chính là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhất lứa 95

Sao quốc tế 24/04/2023 15:30

Xuất sắc vượt qua hàng loạt cái tên nổi tiếng khác, Tống Tổ Nhi mới đây được chọn là tiểu hoa tài sắc vẹn toàn nhất lứa 95.

"Ai sở hữu kỹ năng diễn xuất và ngoại hình tốt nhất trong lứa tiểu hoa 95" trên diễn đàn Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng. 

Đa phần khi nhắc tới những tiểu hoa thuộc lứa 95, dân tình thường có ấn tượng sâu sắc với một số diễn viên đứng top đầu như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Vương Sở Nhiên,...khi những cái tên này đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp vượt trội và đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp diễn xuất. 

Vượt qua cả Triệu Lộ Tư và Trương Tịnh Nghi, đây mới chính là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhất lứa 95 - Ảnh 1
Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, kết quả cuộc bình chọn này đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, khi Tống Tổ Nhi lại vượt qua được những đồng nghiệp cùng lứa khác để dành được ngôi đầu bảng với lượt vote cao nhất. Dù khá sốc với kết quả nhưng phần lớn netizen đều cảm thấy đồng tình với kết quả này vì mỹ nhân họ Tống hội tụ đầy đủ những yếu tố để có thể trở thành một trong những nữ diễn viên thành công nhất Cbiz khi vừa có nhan sắc lẫn thực lực diễn xuất (điều mà các mỹ nhân lứa 95 vẫn còn rất yếu).

Vượt qua cả Triệu Lộ Tư và Trương Tịnh Nghi, đây mới chính là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhất lứa 95 - Ảnh 2
Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Theo đó điều khiến fan cảm thấy chỉ có một điểm chưa thuyết phục một chỗ là Tống Tổ Nhi hiện vẫn chưa có 1 dự án lớn nào trong tay nên kết quả có phần gây nhiều tranh cãi đối với các fan của thần tượng khác. 

Vượt qua cả Triệu Lộ Tư và Trương Tịnh Nghi, đây mới chính là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhất lứa 95 - Ảnh 3
Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Cụ thể Tống Tổ Nhi là Trương Tịnh Nghi và Điền Hi Vi, lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và 3. Trương Tịnh Nghi thời gian này đang nhận được khá nhiều quan tâm từ công chúng sau dự án phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Hiện tại danh sách BXH trên vẫn đang gây không ít những sự tranh cãi khi các mỹ nhân hàng đầu như Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đều đang không có được thứ hạng cao. 

 

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Tống Tổ Nhi Trương Tịnh Nghi sao châu á sao hoa ngữ

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