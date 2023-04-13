Bắt gặp Triệu Lộ Tư cùng 'mẹ ruột' đi chơi, nhan sắc đỉnh như nào mà khiến netizen Cbiz khen ngợi không ngớt?

Sao quốc tế 13/04/2023 10:26

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư và mẹ ruột trong buổi đi chơi không khỏi khiến dân tình suýt xoa vì quá xinh đẹp.

Năm 2022, Triệu Lộ Tư đã có màn đột phá lớn trong sự nghiệp sau thành công của dự án cổ trang Tinh Hán Xán Lạn hợp tác cùng Ngô Lỗi. Không chỉ được khen tạo hình đẹp, nàng tiểu hoa còn được nhận xét là có diễn xuất tốt. Bộ phim cũng góp công lớn đưa tên tuổi của mỹ nhân xuyên không lên một tầm cao mới khi đứng đầu lứa 95. 

Bắt gặp Triệu Lộ Tư cùng 'mẹ ruột' đi chơi, nhan sắc đỉnh như nào mà khiến netizen Cbiz khen ngợi không ngớt? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Sau màn hợp tác ở Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Tăng Lê giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Đâu chỉ làm mẹ ruột Trình Thiếu Thương, nữ diễn viên 7x còn tiếp tục làm mẹ của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) ở Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cũng chính vì vậy mà nhiều người vẫn thường nói vui là ''mẹ ruột'' ở trong điện ảnh của cô nàng. 

Bắt gặp Triệu Lộ Tư cùng 'mẹ ruột' đi chơi, nhan sắc đỉnh như nào mà khiến netizen Cbiz khen ngợi không ngớt? - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư và Tăng Lê - Ảnh: Internet

Mới đây, Triệu Lộ Tư và “mẹ” Tăng Lê đã đăng tải hình ảnh hẹn hò cùng nhau. Trong ảnh được đăng tải, hai mỹ nhân này đều ăn mặc đơn giản, không trang điểm cầu kỳ nhưng nhan sắc xinh đẹp là khỏi phải bàn, một số bộ phận netizen cho biết cả 2 có rất nhiều nét giống với nhau nên nhìn như 2 mẹ con vậy. 

Đây không phải lần đầu Triệu Lộ Tư và Tăng Lê cùng nhau đi chơi. Trước đó hai mỹ nhân này cũng đã nhiều lần chụp ảnh chung khi hẹn hò. Khán giả cũng mong chờ cả 2 có thể mang điều này trong những dự án sắp tới. 

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Tăng Lê sao châu á sao hoa ngữ Cbiz

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