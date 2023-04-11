Liên tục bị chê nhan sắc xuống hạng, fan ruột khuyên nhủ Triệu Lộ Tư làm một việc

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư đang là đề tài tranh cãi gần đây.

Được người hâm mộ ưu ái gọi với danh xưng "Nữ thần màn ảnh" thế hệ mới, chính vì vậy sức hút của Triệu Lộ Tư đang là vô cùng lớn ở thời điểm hiện tại khi những động thái nhỏ nhất của cô nàng đều được netizen hết mực quan tâm. Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Xét riêng trong lứa tiểu Hoa sau 95, Triệu Lộ Tư là gương mặt mỹ nhân nhận về nhiều chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp. Nữ diễn viên được biết đến với danh xưng "nữ thần mặt mộc" nhờ sở hữu làn da căng bóng mịn màng. Với gương mặt đáng yêu, cộng thêm thần thái trên màn ảnh luôn giúp cô nàng tỏ ra vượt trội so với những bạn diễn đồng trang lứa.

Mới đây nhất, Triệu Lộ Tư đã được dịp làm netizen "lụi tim" khi xuất hiện với phong cách "lạ" trong buổi tiệc đóng máy của một bộ phim. Cụ thể trong ảnh, mỹ nhân 9x gây chú ý khi diện trang phục đen tuyền đơn giản phối cùng kính bản to cùng màu.

Khác với những "bộ cánh" ưa chuộng trước đó, Triệu Lộ Tư diện "nguyên cây đen" khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ, tuy nhiên nó lại càng tô lên làn da trắng sáng của người đẹp họ Triệu. Thế nhưng, điều làm cộng đồng mạng quan tâm hơn hẳn lại chính là mái tóc đã có phần thưa thớt của Triệu Lộ Tư. Vốn là nữ diễn viên có mái tóc dài, dày làm nên thương hiệu, ở thời điểm hiện tại, tiểu hoa xứ Trung khiến người hâm mộ lo lắng khi để lộ rõ phần ngôi khá rộng. Cũng chính vì vậy netizen lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên. "Đôi khi nhiều thứ áp lực nó cũng rụng tóc lắm chứ bộ", "Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé", "Chắc công việc căng thẳng lắm. Phải chăm sóc bản thân đó", "Cố gắng lên nhé. Đừng quên bổ sung vitamin để giữ sức khỏe tốt đấy", nhiều netizen bình luận.

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