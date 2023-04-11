Thẩn Ẩn: Tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi đẹp xuất sắc hơn 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi

Tạo hình bạch y Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen Trung Quốc.
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Ngay từ khi công bố, dự án tiên hiệp Thần Ẩn đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Đây là bộ phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ. Cũng chính vì được kỳ vọng rất nhiều nên đoàn làm phim cũng chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng từ kịch bản cho đến tạo hình của các nhân vật trong phim, trong đó không thể không nhắc đến tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư đang làm mưa làm gió trong vài ngày gần đây.
Trong những hình ảnh được đưa ra, Triệu Lộ Tư mặc một bộ bạch y đơn giản, kiểu tóc cũng tối giản chẳng kém. Dù vậy, tạo hình này lại được khen ngợi là giúp làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của nàng tiểu hoa 95. Chưa kể nhan sắc của cô nàng còn được khen ngợi đẹp như tiên nữ khó ai sánh bằng.
Khi nhìn tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, nhiều người cho rằng rất giống với Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi ở Thần Điêu Đại Hiệp.
Tuy nhiên, đặt lên bàn cân so sánh có thể thấy Lưu Diệc Phi dù không đóng phim tiên hiệp nhưng vẫn toát lên một thân tiên khí. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư so về khí chất có phần kém hơn đàn chị. Dẫu vậy theo nhiều người tạo hình của Lưu Diệc Phi đã đi vào huyền thoại của phim ảnh Trung Quốc nên khả năng Triệu Lộ Tư hơn là rất khó.
Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi Thần Ẩn lên sóng để xem khí chất của TriệuLộ Tư có thể so với Lưu Diệc Phi được hay không.