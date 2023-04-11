Thẩn Ẩn: Tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi đẹp xuất sắc hơn 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi

Ngay từ khi công bố, dự án tiên hiệp Thần Ẩn đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Đây là bộ phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ. Cũng chính vì được kỳ vọng rất nhiều nên đoàn làm phim cũng chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng từ kịch bản cho đến tạo hình của các nhân vật trong phim, trong đó không thể không nhắc đến tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư đang làm mưa làm gió trong vài ngày gần đây.

Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trong những hình ảnh được đưa ra, Triệu Lộ Tư mặc một bộ bạch y đơn giản, kiểu tóc cũng tối giản chẳng kém. Dù vậy, tạo hình này lại được khen ngợi là giúp làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của nàng tiểu hoa 95. Chưa kể nhan sắc của cô nàng còn được khen ngợi đẹp như tiên nữ khó ai sánh bằng.