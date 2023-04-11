Đọ sắc cùng diễn viên đóng thế nhưng Triệu Lộ Tư lại thua thiệt thấy rõ, netizen kiểu: 'Rốt cuộc ai mới là người nên đóng chính đây'

Sao quốc tế 11/04/2023 18:20

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư bị chê thua kém cả diễn viên đóng thế.

Thẩn Ẩn là một trong những tựa phim cổ trang Hoa ngữ được quan tâm bàn luận nhiều nhất hiện nay. Phim vừa tung video đóng máy, khép lại quá trình ghi hình và chuyển sang giai đoạn hậu kỳ, chờ ngày lên sóng. Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau ảnh chụp của Triệu Lộ Tư cùng diễn viên đóng thế của mình. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc với nhau kết quả lại khiến nhiều người không khỏi phần bất ngờ. 

Đọ sắc cùng diễn viên đóng thế nhưng Triệu Lộ Tư lại thua thiệt thấy rõ, netizen kiểu: 'Rốt cuộc ai mới là người nên đóng chính đây' - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và bạn diễn đóng thế - Ảnh: Internet

Sau Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư lập tức nhập đoàn phim mới, bao gồm cả các tựa phim hiện đại lẫn cổ trang. Trong đó, hai dự án Thần Ẩn và Vụng Trộm Không Thể Giấu được kỳ vọng sẽ thành công và giúp cô giữ vững vị thế số 1 trong dàn sao nữ hoa ngữ năm 95, đồng thời giúp cho lưu lượng của mình ngày càng tăng lên. 

Vừa qua, Triệu Lộ Tư đã tham gia buổi đóng máy Thần Ẩn, cùng Vương An Vũ cùng nhiều bạn bè đồng nghiệp, khép lại hành trình ghi hình giàu cảm xúc. Đáng chú ý nhất chính là việc những tấm ảnh Triệu Lộ Tư chụp cùng diễn viên đóng thế của mình. 

Đọ sắc cùng diễn viên đóng thế nhưng Triệu Lộ Tư lại thua thiệt thấy rõ, netizen kiểu: 'Rốt cuộc ai mới là người nên đóng chính đây' - Ảnh 2Đọ sắc cùng diễn viên đóng thế nhưng Triệu Lộ Tư lại thua thiệt thấy rõ, netizen kiểu: 'Rốt cuộc ai mới là người nên đóng chính đây' - Ảnh 3

Trong ảnh, Triệu Lộ Tư và diễn viên Văn Thế của cô gây sốt với gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa. Vì đóng vai trò thử ánh sáng, góc máy cho Triệu Lộ Tư cho nên nữ diễn viên nói trên được trang điểm, làm tóc và chuẩn bị phục trang giống hệt cô. 

Theo đó, nhiều lời khen “có cánh” đã được gửi đến hai mỹ nhân, đồng thời cho rằng gương mặt và khí chất của họ đúng là có nét giống nhau. Bên cạnh đó, số khác lại cho rằng nữ diễn viên Văn Thế đẹp không thua gì Triệu Lộ Tư và khuyên cô nên “debut” đóng phim luôn cũng được.

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải....

Thẩn Ẩn: Tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi đẹp xuất sắc hơn 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi

Thẩn Ẩn: Tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi đẹp xuất sắc hơn 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi

Tạo hình bạch y Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Nhan sắc Triệu Lộ Tư Thần Ẩn sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Thẩn Ẩn: Tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi đẹp xuất sắc hơn 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi

Thẩn Ẩn: Tạo hình bạch y của Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi đẹp xuất sắc hơn 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi

Diễn xuất xuống trình từ sau thành công Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư sắp sửa bị Ngu Thư Hân vượt qua

Diễn xuất xuống trình từ sau thành công Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư sắp sửa bị Ngu Thư Hân vượt qua

Thần tượng bị anti fan 'body shaming', fan Triệu Lộ Tư lập tức có lời đáp trả đanh thép

Thần tượng bị anti fan 'body shaming', fan Triệu Lộ Tư lập tức có lời đáp trả đanh thép

TOP những ngôi sao Cbiz thăng tiến nhanh nhất trong năm 2022: Bất ngờ vị trí số 1, Triệu Lộ Tư chắc suất

TOP những ngôi sao Cbiz thăng tiến nhanh nhất trong năm 2022: Bất ngờ vị trí số 1, Triệu Lộ Tư chắc suất

Hé lộ kỹ năng trời ban của Triệu Lộ Tư khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có muốn cũng không bao giờ có được?

Hé lộ kỹ năng trời ban của Triệu Lộ Tư khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có muốn cũng không bao giờ có được?

Sự khác biệt khiến Triệu Lộ Tư 'ăn đứt' Ngu Thư Hân?

Sự khác biệt khiến Triệu Lộ Tư 'ăn đứt' Ngu Thư Hân?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê