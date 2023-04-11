Đọ sắc cùng diễn viên đóng thế nhưng Triệu Lộ Tư lại thua thiệt thấy rõ, netizen kiểu: 'Rốt cuộc ai mới là người nên đóng chính đây'

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư bị chê thua kém cả diễn viên đóng thế.

Thẩn Ẩn là một trong những tựa phim cổ trang Hoa ngữ được quan tâm bàn luận nhiều nhất hiện nay. Phim vừa tung video đóng máy, khép lại quá trình ghi hình và chuyển sang giai đoạn hậu kỳ, chờ ngày lên sóng. Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau ảnh chụp của Triệu Lộ Tư cùng diễn viên đóng thế của mình. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc với nhau kết quả lại khiến nhiều người không khỏi phần bất ngờ. Triệu Lộ Tư và bạn diễn đóng thế - Ảnh: Internet Sau Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư lập tức nhập đoàn phim mới, bao gồm cả các tựa phim hiện đại lẫn cổ trang. Trong đó, hai dự án Thần Ẩn và Vụng Trộm Không Thể Giấu được kỳ vọng sẽ thành công và giúp cô giữ vững vị thế số 1 trong dàn sao nữ hoa ngữ năm 95, đồng thời giúp cho lưu lượng của mình ngày càng tăng lên.

Vừa qua, Triệu Lộ Tư đã tham gia buổi đóng máy Thần Ẩn, cùng Vương An Vũ cùng nhiều bạn bè đồng nghiệp, khép lại hành trình ghi hình giàu cảm xúc. Đáng chú ý nhất chính là việc những tấm ảnh Triệu Lộ Tư chụp cùng diễn viên đóng thế của mình.

Trong ảnh, Triệu Lộ Tư và diễn viên Văn Thế của cô gây sốt với gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa. Vì đóng vai trò thử ánh sáng, góc máy cho Triệu Lộ Tư cho nên nữ diễn viên nói trên được trang điểm, làm tóc và chuẩn bị phục trang giống hệt cô. Theo đó, nhiều lời khen “có cánh” đã được gửi đến hai mỹ nhân, đồng thời cho rằng gương mặt và khí chất của họ đúng là có nét giống nhau. Bên cạnh đó, số khác lại cho rằng nữ diễn viên Văn Thế đẹp không thua gì Triệu Lộ Tư và khuyên cô nên “debut” đóng phim luôn cũng được. Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải....

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