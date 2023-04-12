Danh xưng 'nữ hoàng chiêu trò' của Triệu Lộ Tư sắp đổi chủ, CĐM xôn xao: 'Là ai mà có khả năng ghê gớm vậy'

Bản sao của Triệu Lộ Tư bị chỉ trích dữ dội vì dùng quá nhiều chiêu trò.

Vừa mới lấy được chút hảo cảm từ khán giả nhờ sức nóng của Khanh Khanh Nhật Thường, Điền Hi Vi liên tiếp có những hành vi “cọ nhiệt”, sân si đồng nghiệp cùng trang lứa, thậm chí là đàn chị nức tiếng trong ngành - Dương Mịch hay Cúc Tịnh Y...Điều này đã khiến cho netizen cảm thấy vô cùng bức xúc và bất mãn trước hành động của cô nàng.

Điền Hi Vi - Ảnh: Internet

Theo lời kể lại của netizen, vào giữa tháng 9/2022, Điền Hi Vi từng đăng một dòng trạng thái ghi “Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, nếu mình đóng thì có đẹp đôi với Tuấn ca (Cung Tuấn) không?”, lời nói như có ý nhắm đến vai chính của Dương Mịch đã làm fan ngôi sao 8x vô cùng giận dữ.

Chưa dừng tại đó, dân tình còn phát hiện ra Điền Hi Vi rất thích đóng vai nạn nhân, thường xuyên tố các đồng nghiệp cướp vai. Cũng vì câu chuyện của mỹ nhân này mà đã lôi vào hàng loạt cái tên đình đám bị vạ lây như Cúc Tịnh Y.

Trước đó không lâu, từng xuất tin đồn Điền Hi Vi tiếp cận đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, ngỏ ý muốn được đóng vai nữ chính Tang Trĩ, dù trước đó đã định là Triệu Lộ Tư. Thậm chí cũng vì chuyện này mà cho đến nay mỗi lần fan của 2 mỹ nhân chạm mặt đều xảy ra tranh cãi nảy lửa.

Mặc dù đã lăn lộn trong nghề được một thời gian dài, cũng góp mặt trong nhiều dự án phim, nhưng cho đến giờ Điền Hi Vi vẫn chỉ là “diễn viến tuyến 18”, kém nổi...nhưng không vì vậy mà cô nàng chọn phương pháp cố gắng nỗ lực để đạt được thành tựu cho riêng mình. Thay vào đó nữ diễn viên chỉ được biết đến là cô nàng tai tiếng nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-xung-nu-hoang-chieu-tro-cua-trieu-lo-tu-sap-oi-chu-cm-xon-xao-la-ai-ma-co-kha-nang-ghe-gom-vay-571995.html