Vừa mới nên duyên cùng 'tình mới', Triệu Lộ Tư đã bị mỹ nhân này cướp mất người yêu?

Sao quốc tế 16/04/2023 21:55

Thông tin tình mới của Triệu Lộ Tư sắp kết hợp với người yêu Ngô Lỗi đang được nhiều người hâm mộ quan tâm đến.

Năm 2022, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi gặt hái thành tích lớn khi bộ phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn được lên sóng. Không chỉ vậy cả 2 còn được phong là couple được yêu thích nhất năm 2022, thậm chí số lượng người ship cặp đôi đến với nhau cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang ngày càng tăng cao. 

Vừa mới nên duyên cùng 'tình mới', Triệu Lộ Tư đã bị mỹ nhân này cướp mất người yêu? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, Triệu Lộ Tư đóng cặp cùng Vương An Vũ ở Thần Ẩn, trong khi đó Ngô Lỗi lại “yêu đương” cùng Triệu Kim Mạch ở Giữa Cơn Bão Tuyết. Tuy nhiên, mới đây theo một số nguồn tin uy tín từ blogger nổi tiếng xứ Trung cho biết cả Vương An Vũ và Triệu Kim Mạch sẽ kết hợp với nhau trong một dự án mới. 

Vừa mới nên duyên cùng 'tình mới', Triệu Lộ Tư đã bị mỹ nhân này cướp mất người yêu? - Ảnh 2
 
Vừa mới nên duyên cùng 'tình mới', Triệu Lộ Tư đã bị mỹ nhân này cướp mất người yêu? - Ảnh 3
Triệu Kim Mạch và Vương An Vũ - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đưa ra, dự án cổ trang chuyển thể do Tencent sản xuất mang tên Độ Hoa Niên hay tên gốc là Trưởng Công Chúa sắp được khai máy. Vương An Vũ và Triệu Kim Mạch đã được nhắm đến cho vai nam nữ chính trong phim. Với việc thực lực đã được kiểm chứng, cộng thêm nội dung hấp dẫn, netizen rõ ràng có quyền hy vọng thành công ở dự án này. 

Tuy nhiên, vẫn có điểm khiến nhiều khán giả cảm thấy lo lắng đó chính là tạo hình cổ trang của Vương An Vũ và Triệu Kim Mạch. Hai ngôi sao này được nhận xét là đẹp hút mắt trong phim hiện đại nhưng lại “khó chiều” khi diện cổ trang. Dẫu vậy tất cả chỉ mới dừng ở mức suy đoán và chưa có điều gì chắc chắn ở đây cả. 

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