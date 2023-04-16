Đang là mỹ nhân đứng đầu lứa 95, ít ai biết được Triệu Lộ Tư từng thất bại khi tranh vai diễn với em gái Địch Lệ Nhiệt Ba

Sau lần thất bài muối mặt ngày hôm đó, Triệu Lộ Tư đã từng bước trở lại một cách mạnh mẽ.

Trường Nguyệt Tẫn Minh là phim cổ trang Hoa ngữ được bàn luận sôi nổi nhất thời gian gần đây. Những thông tin về phim cùng dàn diễn viên từ chính đến phụ đều nhận được sự quan tâm, bàn luận lớn sau khi được lan truyền. Trong số đó Tôn Trân Ny là người được chú ý nhiều nhất, thậm chí nhiều người còn tỏ ra khá bất ngờ khi trong quá khứ mỹ nhân này đừng đánh bại Triệu Lộ Tư trong việc tranh giành vai diễn.

Tôn Trân Ny và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tôn Trân Ny được mệnh danh là mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Đảm nhiệm vai hồ ly trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô được khen hết lời về nhan sắc và khí chất. Thậm chí, xét về nhan sắc cô nàng còn tỏa ra vượt trội so với nữ chính Bạch Lộc.

Ít ai biết, Tôn Trân Ny và đàn chị Triệu Lộ Tư từng cùng tham gia casting cho phim Thiên Ý do Kiều Chấn Vũ, Âu Hào, Đường Yên đóng chính. Phim được sản xuất vào năm 2018, trước đó, hai nàng tiểu Hoa - Triệu Lộ Tư và Tôn Trân Ny từng ứng tuyển cho một vai phụ trong phim. Kết quả cuối cùng cũng khiến nhiều người bất ngờ khi Triệu Lộ Tư - mỹ nhân đứng đầu lứa 95 đã thất bại trước Tôn Trân Ny.





Tuy Triệu Lộ Tư từng thất bại trong cuộc phỏng vấn năm đó, nhưng hiện vị thế của cô cao hơn Tôn Trân Ny nhiều. Cô từng bước nỗ lực và có được nhiều thành công trong vài năm trở lại đây. Bằng chứng chính là danh xưng mỹ nhân đứng đầu lứa 95 là đủ để thấy cho sự xuất sắc của cô nàng.

Hiện chủ đề trên vẫn nhận được sự quan tâm bàn luận lớn của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-la-my-nhan-ung-au-lua-95-it-ai-biet-uoc-trieu-lo-tu-tung-that-bai-khi-tranh-vai-dien-voi-em-gai-ich-le-nhiet-ba-573006.html