Fan phát sốt trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái hợp Triệu Lộ Tư, netizen dự đoán: 'Một bộ phim phá mọi kỷ lục đây'

Sao quốc tế 20/04/2023 16:32

Phản ứng không ngờ của netizen khi hay tin Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp với Triệu Lộ Tư.

Trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ vừa mới nhập đoàn Lợi Kiếm Hoa Hồng (Kiếm Sắc Và Hoa Hồng) chưa lâu, một số trang báo đã đăng tải thông tin nữ diễn viên sắp sửa tham gia thêm một dự án có liên quan đến y khoa. 

Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, blogger cho biết dự án này còn có sự tham gia của Âu Hào, Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ. Chi tiết đáng nói và khiến netizen tin chắc đây chỉ là tin không đúng sự thật chính là việc Âu Hào sẽ đảm nhận vị trí nhất phiên trong phim khi bên cạnh đó là Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba - những mỹ nhân đang có độ nổi tiếng cực khủng ở thời điểm tại Cbiz

Fan phát sốt trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái hợp Triệu Lộ Tư, netizen dự đoán: 'Một bộ phim phá mọi kỷ lục đây' - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Đấy là còn chưa kể tới chuyện Triệu Lộ Tư tái hợp Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Vương An Vũ, khi mà bộ Thần Ẩn của cô cùng nam thần họ Vương chỉ vừa mới quay xong gần đây. 

Thời điểm Trường Ca Hành của Địch Lệ Nhiệt Ba lên sóng, mặc dù vai diễn do Triệu Lộ Tư hóa thân thành chỉ là tuyến phụ, ấy thế nhưng lại được lòng khán giả hơn cả nam nữ chính. 

Fan phát sốt trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái hợp Triệu Lộ Tư, netizen dự đoán: 'Một bộ phim phá mọi kỷ lục đây' - Ảnh 2Fan phát sốt trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái hợp Triệu Lộ Tư, netizen dự đoán: 'Một bộ phim phá mọi kỷ lục đây' - Ảnh 3

Dẫu vậy dù cho mối quan hệ của 2 mỹ nhân này có không xảy ra xích mích hay tranh cãi gì, nhưng cư dân mạng thì một lòng tin rằng sẽ rất khó để bộ đôi chị - em này hợp tác với nhau thêm lần nữa. 

Hiện thông tin này vẫn đang được rất nhiều fan hâm mộ quan tâm và để mắt đến bởi dù rất khó để thành sự thật nhưng nếu là thiệt đây sẽ là cơn sốt màn ảnh Cbiz khi dự án có tới 2 đại mỹ nhân Trung Quốc. 

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lộ Tư sao châu á sao hoa ngữ Cbiz

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