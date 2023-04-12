Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức comeback màn ảnh Cbiz, nhan sắc tại buổi khai máy khiến fan phát sốt

Là một trong những tiểu hoa đình đám Cbiz, các dự án phim của Địch Lệ Nhiệt Ba tuy không bạo nhưng luôn có thành tích rất tốt. Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối của Công Tố Tinh Anh, cô nàng đã tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất để dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, cũng đã qua 1 thời gian dài nên không ít fan hâm mộ hy vọng cô sẽ sớm quay lại thì mỹ nhân Tân Cương đã gây bất ngờ khi xuất hiện tại buổi khai máy phim chính kịch mới.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Theo đó, sáng ngày 12/4 Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện tại buổi khai máy bộ phim Lợi Kiếm Hoa Hồng. Được biết, ở dự án chính kịch này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hợp tác cùng nam diễn viên Kim Thế Giai – sao nam từng gây sốt khi hợp tác cùng Đàn Kiện Thứ ở Lạp Tội Đồ Giám.