Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức comeback màn ảnh Cbiz, nhan sắc tại buổi khai máy khiến fan phát sốt

Sao quốc tế 12/04/2023 22:30

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba tại buổi khai máy dự án phim chính kịch mới đang khiến cho dân mạng xôn xao vì quá xinh đẹp.

Là một trong những tiểu hoa đình đám Cbiz, các dự án phim của Địch Lệ Nhiệt Ba tuy không bạo nhưng luôn có thành tích rất tốt. Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối của Công Tố Tinh Anh, cô nàng đã tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất để dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, cũng đã qua 1 thời gian dài nên không ít fan hâm mộ hy vọng cô sẽ sớm quay lại thì mỹ nhân Tân Cương đã gây bất ngờ khi xuất hiện tại buổi khai máy phim chính kịch mới. 

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức comeback màn ảnh Cbiz, nhan sắc tại buổi khai máy khiến fan phát sốt - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Theo đó, sáng ngày 12/4 Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện tại buổi khai máy bộ phim Lợi Kiếm Hoa Hồng. Được biết, ở dự án chính kịch này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hợp tác cùng nam diễn viên Kim Thế Giai – sao nam từng gây sốt khi hợp tác cùng Đàn Kiện Thứ ở Lạp Tội Đồ Giám

Xuất hiện trong buổi khai máy, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng với bộ trang phục đơn giản kết hợp cùng mũ lưỡi trai cùng màu. Dù không trang điểm quá cầu kì nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn tỏa sáng rực rỡ và trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn hướng đến. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng kể từ sau khoảng nghỉ dài vẻ đẹp của nữ diễn viên còn thăng hạng đáng kể, đồng thời nhìn trông rất vui tươi. 

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức comeback màn ảnh Cbiz, nhan sắc tại buổi khai máy khiến fan phát sốt - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức comeback màn ảnh Cbiz, nhan sắc tại buổi khai máy khiến fan phát sốt - Ảnh 3
 

Lợi Kiếm Hoa Hồng là bộ phim thuộc thể loại hình sự điều tra, đề cập tới nạn bắt cóc, buôn bán phụ nữ. Phim kể về nữ cảnh sát Đặng Nghiên, cô mong muốn được vào đội điều tra chất cấm để tìm ra sự thật về cái chết của bạn trai. Từ đây, cô cũng bắt đầu hành trình dấn thân vào những vụ án chống buôn bán người.

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức comeback màn ảnh Cbiz, nhan sắc tại buổi khai máy khiến fan phát sốt - Ảnh 4

Lợi Kiếm Hoa Hồng là dự án phim chính kịch tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba sau Công Tố Tinh Anh. Có thể thấy, bộ phim này có vai trò rất lớn trong sự nghiệp của nàng mỹ nữ Tân Cương. Nếu thành công cô nàng có thể tiến thêm một bước so với kỳ phùng địch thủ của mình là Dương Tử.

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