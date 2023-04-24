'Bóc mẽ' nhan sắc thật của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn qua camera thường

Sao quốc tế 24/04/2023 10:35

Mới đây, loạt ảnh Xa Thi Mạn qua camera thường được "người qua đường" chụp lại khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ minh tinh Xa Thị Mạn đang chuẩn bị cho một cảnh quay. Cụ thể, dù là qua camera thường không chỉnh sửa, tuy nhiên nhan sắc của Xa Thi Mạn vẫn rạng ngời, thu hút mọi ánh nhìn từ cư dân mạng. Dù đã ngoài 40, thế nhưng nhan sắc của nữ minh tinh dường như "lão hóa ngược" chẳng hề thua kém bất kỳ sao nữ nào.

 

Để có thành công ở thời điểm hiện tại, khi còn trẻ Xa Thi Mạn đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau cùng cường độ làm việc vô cùng dày đặc.

'Bóc mẽ' nhan sắc thật của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn qua camera thường - Ảnh 1'Bóc mẽ' nhan sắc thật của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn qua camera thường - Ảnh 2

Về đời tư, dù thành công trên con đường phim ảnh, tuy nhiên hiện tại Xa Thi Mạn vẫn đang có cuộc sống độc thân. Vì sự nghiệp, nữ diễn viên Diên Hi công lược cho biết đã từ chối rất nhiều người đàn ông. Tuy nhiên, cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Xa Thi Mạn nói đối với cô, công việc diễn xuất mới là ưu tiên.

 

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ tiết lộ đang ấp ủ tham vọng trở thành nhà sản xuất. Cô dự định bắt tay thực hiện mơ ước sau khi quay xong bộ phim Nữ hoàng tin tức cho TVB. Phim ghi hình vào đầu tháng 3. Xa Thi Mạn đóng vai người dẫn chương trình.

Trước đây người đẹp từng vướng vào những cuộc tình ồn vào với loạt sao nam nổi tiếng như Trần Hạo Dân, Trương Trí Lâm.,.. Không dừng lại ở vai trò diễn viên, Xa Thi Mạn còn mong muốn sẽ thử sức vai trò nhà sản xuất trong thời gian sắp tới. 

'Bóc mẽ' nhan sắc thật của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn qua camera thường - Ảnh 3'Bóc mẽ' nhan sắc thật của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn qua camera thường - Ảnh 4'Bóc mẽ' nhan sắc thật của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn qua camera thường - Ảnh 5

Xa Thi Mạn, 48 tuổi, là sao nữ giàu có và có thu nhập cao bậc nhất tại giới giải trí Hong Kong. Theo HK01, mỗi năm thù lao của nữ diễn viên vượt quá 100 triệu HKD. Bên cạnh đó, cô còn mạnh tay đầu tư vào bất động sản. Xa Thi Mạn được gọi là "quý cô độc thân hoàng kim".

Sau nhiều năm phát triển ở Trung Quốc Đại lục, Xa Thi Mạn đã quay về Hong Kong làm việc từ cuối năm 2022. Cô được TVB mời đóng nhiều dự án phim ảnh.

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Nữ diễn viên người Hong Kong Xa Thi Mạn mới đây đã tham gia vào một chương trình thực tế và chia sẻ với khán giả những vui buồn của cô khi đến Thượng Hải để làm việc.

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