'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn tiết lộ lý do rời bỏ Hong Kong, đến Đại lục phát triển sự nghiệp

Nữ diễn viên người Hong Kong Xa Thi Mạn mới đây đã tham gia vào một chương trình thực tế và chia sẻ với khán giả những vui buồn của cô khi đến Thượng Hải để làm việc.

HK01 đưa tin, mới đây khi tham gia vào một chương trình thực tế, Xa Thi Mạn đã nói về những điều cô trải qua trong những năm gần đây khi rời xa quê hương Hong Kong mà đến Thượng Hải (Trung Quốc Đại lục) để phát triển sự nghiệp.

Xa Thi Mạn cho biết, cô đã mua luôn nhà tại Thượng Hải để tiện qua lại giữa hai nơi, cũng vì thường xuyên đi lại như vậy mà cô đã dễ hòa nhập với cuộc sống tại Thượng Hải. Dẫu vậy, cô vẫn gặp khó khăn khi đặt hàng online, dù là một "con nghiện" mua sắm nhưng cô lại viết sai địa chỉ nhà khiến bản thân bị đưa vào "danh sách đen" do thường xuyên trả hàng. Nói về lý do đến Thượng Hải để làm việc mà không tiếp tục nghiệp diễn ở Hong Kong, Xa Thi Mạn nói: "Thật ra tôi đã bắt đầu đi lại giữa hai nơi (Hong Kong và Thượng Hải) từ lúc ba mươi mấy tuổi, bởi tôi đã làm việc ở TVB mười mấy hai mươi năm. Tôi cảm thấy nơi đó dường như không còn gì mới mẻ, bởi hầu hết các bạn diễn tôi đều từng hợp tác (khoảng 99%)".

Mỗi khi nhận lời đóng phim, các NSX đều sẽ hỏi cô muốn hợp tác với diễn viên nào. Khi ấy, Xa Thi Mạn bắt đầu suy nghĩ về những người mình từng hợp tác đã quá nhiều, nếu tiếp tục đóng với họ nữa thì khán giả có bị nhàm chán hay không. Vì vậy, nữ minh tinh mong muốn tìm đến những điều mới mẻ hơn và sang Trung Quốc Đại lục để phát triển sự nghiệp là hướng đi mà cô lựa chọn. Theo truyền thông, chỉ tính đến năm 2019, Xa Thi Mạn đã sở hữu khối tài sản trị giá 100 triệu USD (2.410 tỷ đồng) và ngày càng tăng. Cô đồng thời cũng là một trong những nghệ sĩ xứ Hương Cảng kiếm tiền nhiều nhất tại Đại lục. Dẫu vậy, đường tình duyên của cô khá trắc trở khi ở tuổi 47 mà vẫn lẻ bóng một mình. Tuy nhiên, trước những lời giục cưới, Xa Thi Mạn khẳng định bản thân thà "ế" chứ không chọn bừa. Theo cô, đối tượng kết hôn phải là người tài giỏi, khiến cô ngưỡng mộ và đem đến một cảm xúc mãnh liệt. Với nữ diễn viên, kết hôn không hề đơn giản, không chỉ vì mục đích muốn kết hôn mà là tìm được người mình thích, trân trọng, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi.

Xa Thi Mạn rạng rỡ mừng sinh nhật mẹ nhưng vô tình để lộ dấu hiệu lão hóa Ở tuổi 47, Xa Thi Mạn được khen không hết lời về nhan sắc của mình, tuy nhiên như nhiều người phụ nữ khác thì cô cũng không thể tránh khỏi việc bị lão hóa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-ty-tvb-xa-thi-man-tiet-lo-ly-do-roi-bo-hong-kong-en-ai-luc-phat-trien-su-nghiep-546282.html