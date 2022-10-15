Theo đó, Xa Thi Mạn là một trong những nghệ sĩ xứ Hương Cảng kiếm tiền nhiều nhất tại Đại lục. Chỉ tính đến năm 2019, nữ minh tinh đã sở hữu khối tài sản trị giá 100 triệu USD (2.410 tỷ đồng) và ngày càng tăng. Dẫu vậy, đường tình duyên của cô khá trắc trở.

Là một trong những diễn viên Hong Kong nổi tiếng nhất trong nhiều năm, nhất cử nhất động của Xa Thi Mạn được công chúng vô cùng quan tâm. Thời điểm hiện tại, nữ diễn viên chủ yếu hoạt động tại thị trường Đại lục.

Cụ thể, Xa Thi Mạn từng có một mối tình "khắc cốt ghi tâm" với tài tử Trần Hạo Dân, nhưng cả hai chia tay vào 4 năm sau đó và lý do chưa từng được công khai. Hiện tại, Trần Hạo Dân đã kết hôn với Tưởng Lệ Sa và có 4 đứa con.

Ở tuổi 47, nhiều người gọi Xa Thi Mạn là "người phụ nữ vàng" vì cô vừa độc thân lại vừa giàu có. Tuy nhiên, trong quá khứ cô cũng từng trải qua nhiều mối tình khác nhau.

Sau khi chia tay với Trần Hạo Dân, Xa Thi Mạn cũng vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò với nhiều tài tử khác nhau như Trương Trí Lâm, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Phong, Ngô Trác Hy,... nhưng chưa từng lên tiếng phủ nhận hay khẳng định điều gì. Khi xuất hiện tại một chương trình truyền hình, cô tiết lộ từng hẹn hò hơn chục người đàn ông, thậm chí đã được cầu hôn nhưng "Nhàn phi" đều từ chối.

Dẫu bị giục cưới, Xa Thi Mạn khẳng định bản thân thà "ế" chứ không chọn bừa. Theo cô, đối tượng kết hôn phải là người tài giỏi, khiến cô ngưỡng mộ và đem đến một cảm xúc mãnh liệt. Với nữ diễn viên, kết hôn không hề đơn giản, không chỉ vì mục đích muốn kết hôn mà là tìm được người mình thích, trân trọng, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi.

“Những gì mà tôi không biết nhưng anh ấy có thể làm được, tôi muốn thưởng thức và cảm nhận được cách làm của người ấy. Người đàn ông tôi chọn phải thích làm việc, tôi cảm thấy đàn ông nhất định phải có lý tưởng và mục tiêu, đó mới là người đàn ông thực sự.

Tôi thích những người đàn ông làm việc lớn, đàn ông phải làm chủ gia đình, anh ấy là người ra quyết định, nhưng đương nhiên phải tôn trọng tôi nữa. Tôi không thích loại đàn ông cái gì cũng sẽ chiều theo ý mình, cái gì tôi thích thì anh ta sẽ thích, tôi không muốn ở bên cạnh người như thế." - Xa Thi Mạn nói về mẫu người lý tưởng của mình.