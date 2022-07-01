Xa Thi Mạn khiến công chúng bồi hồi khi đội lại vương miện Á hậu Miss Hong Kong

Việc Xa Thi Mạn đội lại chiếc vương miện khi cô đăng quang ngôi vị Á hậu cuộc thi Miss Hong Kong 1997 khiến khán giả không khỏi thích thú.

Mới đây trên Weibo của mình, Xa Thi Mạn đã đăng tải đoạn video cô ôn lại những kỷ niệm khi thi Miss Hong Kong 1997. Nữ diễn viên lấy chiếc vương miện mà cô được trao khi đạt giải Á hậu năm ấy rồi thử dội lên đầu.

Xa Thi Mạn đội lại vương miện Á hậu Miss Hong Kong 1997 - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của Xa Thi Mạn, cho rằng dù đã 25 năm trôi qua thì dung nhan của cô không thay đổi nhiều, thậm chí còn có phần xinh đẹp, mặn mà hơn trước.

Nhan sắc của Xa Thi Mạn ttrong cuộc thi Miss hong Kong 1997 - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây Xa thi Mạn có góp mặt trong một bộ phim tài liệu được thực hiện tại Trung Quốc và chia sẻ về quãng đường 25 năm hoạt động trong ngành giải trí của cô. Nữ minh tinh thừa nhận, thời điểm khi mới "chân ướt chân ráo" làm diễn viên, cô gặp không ít khó khăn, nhập vai yếu, lời thoại không tốt nên vấp phải nhiều chỉ trích.

Tuy vậy, Xa Thi Mạn chọn cách kiên trì chứ không bỏ cuộc. Có lần nữ diễn viên đọc được một tờ báo có bài viết phê bình mình, cô liền mua thật nhiều tờ báo đó rồi đặt ở nhiều nơi dễ dàng nhìn thấy để có thể dùng nó như động lực thúc đẩy bản thân mình cần nỗ lực nhiều hơn.

Gặp khó khăn thuở mới vào nghề, Xa Thi Mạn chọn cách kiên trì chứ không bỏ cuộc - Ảnh: Internet

"Tôi không thích bị nói rằng mình không làm được điều gì đó. Đó là lý do tôi không bỏ cuộc mà luôn quyết tâm làm tốt hơn. Tôi sẽ đối mặt với khuyết điểm của bản thân để tiến bộ." - Xa Thi Mạn chia sẻ.

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật miệt mài, Xa Thi Mạn rút ra được một điều khá tâm đắc đó là thành công không phải điều bản thân có thể tự đánh giá mà là do người khác nhận xét. Nữ diễn viên cho biết, cô hài lòng vì đã sống một cuộc đời không hề phí hoài.

Thấy Xa Thi Mạn 47 tuổi vẫn độc thân, Âu Dương Chấn Hoa nhắn nhủ lời "ruột gan" Vì là những người bạn thân nhiều năm, việc Xa Thi Mạn đã 47 tuổi rồi vẫn chưa có ý trung nhân khiến cho Âu Dương Chấn Hoa không khỏi lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xa-thi-man-khien-cong-chung-boi-hoi-khi-doi-lai-vuong-mien-a-hau-miss-hong-kong-480018.html