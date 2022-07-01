Xa Thi Mạn khiến công chúng bồi hồi khi đội lại vương miện Á hậu Miss Hong Kong

Sao quốc tế 01/07/2022 09:23

Việc Xa Thi Mạn đội lại chiếc vương miện khi cô đăng quang ngôi vị Á hậu cuộc thi Miss Hong Kong 1997 khiến khán giả không khỏi thích thú.

Mới đây trên Weibo của mình, Xa Thi Mạn đã đăng tải đoạn video cô ôn lại những kỷ niệm khi thi Miss Hong Kong 1997. Nữ diễn viên lấy chiếc vương miện mà cô được trao khi đạt giải Á hậu năm ấy rồi thử dội lên đầu.

xa thi man 1
Xa Thi Mạn đội lại vương miện Á hậu Miss Hong Kong 1997 - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của Xa Thi Mạn, cho rằng dù đã 25 năm trôi qua thì dung nhan của cô không thay đổi nhiều, thậm chí còn có phần xinh đẹp, mặn mà hơn trước.

xa thi man 2
Nhan sắc của Xa Thi Mạn ttrong cuộc thi Miss hong Kong 1997 - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây Xa thi Mạn có góp mặt trong một bộ phim tài liệu được thực hiện tại Trung Quốc và chia sẻ về quãng đường 25 năm hoạt động trong ngành giải trí của cô. Nữ minh tinh thừa nhận, thời điểm khi mới "chân ướt chân ráo" làm diễn viên, cô gặp không ít khó khăn, nhập vai yếu, lời thoại không tốt nên vấp phải nhiều chỉ trích.

Tuy vậy, Xa Thi Mạn chọn cách kiên trì chứ không bỏ cuộc. Có lần nữ diễn viên đọc được một tờ báo có bài viết phê bình mình, cô liền mua thật nhiều tờ báo đó rồi đặt ở nhiều nơi dễ dàng nhìn thấy để có thể dùng nó như động lực thúc đẩy bản thân mình cần nỗ lực nhiều hơn.

xa thi man 3
Gặp khó khăn thuở mới vào nghề, Xa Thi Mạn chọn cách kiên trì chứ không bỏ cuộc - Ảnh: Internet

"Tôi không thích bị nói rằng mình không làm được điều gì đó. Đó là lý do tôi không bỏ cuộc mà luôn quyết tâm làm tốt hơn. Tôi sẽ đối mặt với khuyết điểm của bản thân để tiến bộ." - Xa Thi Mạn chia sẻ.

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật miệt mài, Xa Thi Mạn rút ra được một điều khá tâm đắc đó là thành công không phải điều bản thân có thể tự đánh giá mà là do người khác nhận xét. Nữ diễn viên cho biết, cô hài lòng vì đã sống một cuộc đời không hề phí hoài.

Thấy Xa Thi Mạn 47 tuổi vẫn độc thân, Âu Dương Chấn Hoa nhắn nhủ lời "ruột gan"

Thấy Xa Thi Mạn 47 tuổi vẫn độc thân, Âu Dương Chấn Hoa nhắn nhủ lời "ruột gan"

Vì là những người bạn thân nhiều năm, việc Xa Thi Mạn đã 47 tuổi rồi vẫn chưa có ý trung nhân khiến cho Âu Dương Chấn Hoa không khỏi lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Xa Thi Mạn diễn viên Xa Thi Mạn Hoa hậu Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Thấy Xa Thi Mạn 47 tuổi vẫn độc thân, Âu Dương Chấn Hoa nhắn nhủ lời "ruột gan"

Thấy Xa Thi Mạn 47 tuổi vẫn độc thân, Âu Dương Chấn Hoa nhắn nhủ lời "ruột gan"

Đại tỷ TVB này từ chối cả Diên Hi Công Lược và Chân Hoàn Truyện, khiến Xa Thi Mạn suýt mất vai vì một lý do

Đại tỷ TVB này từ chối cả Diên Hi Công Lược và Chân Hoàn Truyện, khiến Xa Thi Mạn suýt mất vai vì một lý do

Nhan sắc Xa Thi Mạn thuở đôi mươi như thế nào mà yêu toàn tài tử điển trai?

Nhan sắc Xa Thi Mạn thuở đôi mươi như thế nào mà yêu toàn tài tử điển trai?

Xa Thi Mạn: Hành trình từ Á Hậu Hồng Kông, dính mác 'bình hoa di động' đến Thị Hậu TVB, từng dính nhiều lùm xùm tình ái 'tiểu tam' chấn động

Xa Thi Mạn: Hành trình từ Á Hậu Hồng Kông, dính mác 'bình hoa di động' đến Thị Hậu TVB, từng dính nhiều lùm xùm tình ái 'tiểu tam' chấn động

Xa Thi Mạn có tình mới ở tuổi 46, danh tính của 'nửa kia' được dân tình ráo riết truy tìm

Xa Thi Mạn có tình mới ở tuổi 46, danh tính của 'nửa kia' được dân tình ráo riết truy tìm

Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo'

Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 18 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI