Thấy Xa Thi Mạn 47 tuổi vẫn độc thân, Âu Dương Chấn Hoa nhắn nhủ lời "ruột gan"

Sao quốc tế 29/05/2022 13:53

Vì là những người bạn thân nhiều năm, việc Xa Thi Mạn đã 47 tuổi rồi vẫn chưa có ý trung nhân khiến cho Âu Dương Chấn Hoa không khỏi lo lắng.

Tờ HK01 đưa tin, vào ngày 28/5 vừa qua, Âu Dương Chấn Hoa đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cho Xa Thi Mạn. Bên cạnh đó, nam tài tử cũng bày tỏ mong muốn người đồng nghiệp thân thiết của mình sẽ sớm ngày có được ý trung nhân.

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Mối quan hệ của hai ngôi sao nổi tiếng còn được giới truyền thông xứ Cảng Thơm gọi là 'tình bạn diệu kỳ' của showbiz - Ảnh: Internet

"Chúc mừng tuổi mới bạn của tôi. Mong mỗi ngày của em đều được khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Quan trọng hơn cả là chúc em sớm ngày thoát ế." - Âu Dương Chấn Hoa viết trên tài khoản mạng xã hội của mình. Đáp lại lời chúc của đàn anh, Xa Thi Mạn đã bày tỏ sự cảm ơn của mình.

Theo đó, đây đã là lần thứ 11 mà Âu Dương Chấn Hoa chúc mừng sinh nhật Xa Thi Mạn, cả hai là những người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết dù cách nhau đến 15 tuổi. Mối quan hệ của hai ngôi sao nổi tiếng còn được giới truyền thông xứ Cảng Thơm gọi là "tình bạn diệu kỳ" của showbiz. Cả hai từng hợp tác trong nhiều tác phẩm như Bằng Chứng Thép 2, Bức Màn Bí Mật, Viên Đạn Cuối Cùng, Đới Đao Nữ Bổ Khoái,...

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Âu Dương Chấn Hoa và Xa Thi Mạn từng hợp tác chung trong nhiều tác phẩm - Ảnh: Internet

Được biết, Âu Dương Chấn Hoa rất quan tâm đến đời sống tình cảm của Xa Thi Mạn, anh tỏ ra vô cùng lo lắng khi đàn em ngày càng có tuổi mà vẫn chưa có ý định kết hôn. Nam tài tử còn từng đề nghị cô đông lạnh trứng để tăng cơ hội làm mẹ sau này hoặc nhận con nuôi nếu không có ý định kết hôn.

Nói về việc hy vọng Xa Thi Mạn có có cho mình một gia đình nhỏ, Âu Dương Chấn Hoa từng chia sẻ: "Tôi hy vọng em ấy không sống độc thân cả đời. Nếu không có chồng, tôi vẫn mong Thi Mạn có một đứa con để bầu bạn".

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