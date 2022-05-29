Vì là những người bạn thân nhiều năm, việc Xa Thi Mạn đã 47 tuổi rồi vẫn chưa có ý trung nhân khiến cho Âu Dương Chấn Hoa không khỏi lo lắng.
- Nhan sắc Xa Thi Mạn thuở đôi mươi như thế nào mà yêu toàn tài tử điển trai?
- Xa Thi Mạn: Hành trình từ Á Hậu Hồng Kông, dính mác 'bình hoa di động' đến Thị Hậu TVB, từng dính nhiều lùm xùm tình ái 'tiểu tam' chấn động
Tờ HK01 đưa tin, vào ngày 28/5 vừa qua, Âu Dương Chấn Hoa đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cho Xa Thi Mạn. Bên cạnh đó, nam tài tử cũng bày tỏ mong muốn người đồng nghiệp thân thiết của mình sẽ sớm ngày có được ý trung nhân.
"Chúc mừng tuổi mới bạn của tôi. Mong mỗi ngày của em đều được khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Quan trọng hơn cả là chúc em sớm ngày thoát ế." - Âu Dương Chấn Hoa viết trên tài khoản mạng xã hội của mình. Đáp lại lời chúc của đàn anh, Xa Thi Mạn đã bày tỏ sự cảm ơn của mình.
Theo đó, đây đã là lần thứ 11 mà Âu Dương Chấn Hoa chúc mừng sinh nhật Xa Thi Mạn, cả hai là những người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết dù cách nhau đến 15 tuổi. Mối quan hệ của hai ngôi sao nổi tiếng còn được giới truyền thông xứ Cảng Thơm gọi là "tình bạn diệu kỳ" của showbiz. Cả hai từng hợp tác trong nhiều tác phẩm như Bằng Chứng Thép 2, Bức Màn Bí Mật, Viên Đạn Cuối Cùng, Đới Đao Nữ Bổ Khoái,...
Được biết, Âu Dương Chấn Hoa rất quan tâm đến đời sống tình cảm của Xa Thi Mạn, anh tỏ ra vô cùng lo lắng khi đàn em ngày càng có tuổi mà vẫn chưa có ý định kết hôn. Nam tài tử còn từng đề nghị cô đông lạnh trứng để tăng cơ hội làm mẹ sau này hoặc nhận con nuôi nếu không có ý định kết hôn.
Nói về việc hy vọng Xa Thi Mạn có có cho mình một gia đình nhỏ, Âu Dương Chấn Hoa từng chia sẻ: "Tôi hy vọng em ấy không sống độc thân cả đời. Nếu không có chồng, tôi vẫn mong Thi Mạn có một đứa con để bầu bạn".
Xa Thi Mạn những năm gần đây tập trung phát triển sự nghiệp tại Đại lục và vẫn chưa gấp gáp chuyện kết hôn hay làm mẹ. Cô tiết lộ bản thân vẫn đang tìm kiếm người đàn ông tài giỏi, khiến cô ngưỡng mộ và có thể dựa dẫm được.