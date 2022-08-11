Phân cảnh “nắm đầu người khác soi gương” của Xa Thi Mạn bỗng hot trở lại, netizen khẳng định “Xa Thi Mạn đóng phim cổ trang nào cũng đều thích kéo đầu người khác vào soi gương”

Sao quốc tế 11/08/2022 13:00

Phân cảnh “nắm đầu người khác soi gương” của Xa Thi Mạn bất ngờ hot trở lại. Nhiều netizen cho rằng đây là sở thích kỳ lạ của nữ diễn viên khi hóa thân vào các vai phản diện trên phim.

Những ngày gần đây, netizen bỗng dưng chia sẻ rầm rộ lại phân cảnh Nhàn phi (Xa Thi Mạn) kéo Cao Quý phi (Đàm Trác) đến trước tấm gương và soi trong Diên Hi Công Lược.

Phân cảnh “nắm đầu người khác soi gương” của Xa Thi Mạn bỗng hot trở lại, netizen khẳng định “Xa Thi Mạn đóng phim cổ trang nào cũng đều thích kéo đầu người khác vào soi gương” - Ảnh 1
Phân cảnh 'Nhàn Phi' 'nắm đầu người khác soi gương' bỗng hot trở lại - Ảnh: Internet

 

Trong Diên Hi Công Lược, nhân vật Nhàn phi do Xa Thi Mạn đảm nhận ở thời gian đầu vẫn luôn lương thiện hiền lành, không hề có ý định tranh giành đấu đá trong hậu cung. Thế nhưng càng về sau, vì bị bức ép đến đường cùng, nhà tan cửa nát nên Nhàn phi bắt dần dần bị “hắc hoá”  trở nên “khôn lanh” một cách đáng sợ, cô luôn ngắm ngầm trả thù các phi tần khác.

Khi máu ác đã trỗi dậy trong người, nhân lúc Cao quý phi bị thương, Nhàn phi đã đến thăm Cao quý phi và nói rằng có người cố ý hãm hại nhưng lại không muốn lấy đi tính mạng của Cao quý phi. Ngay sau đó, Nhàn phi liền kéo Cao quý phi đến trước tấm gương và soi, hai gương mặt với biểu cảm đáng sợ trong chiếc gương khiến mình và không ít khán giả phải “hú hồn”.

Phân cảnh “nắm đầu người khác soi gương” của Xa Thi Mạn bỗng hot trở lại, netizen khẳng định “Xa Thi Mạn đóng phim cổ trang nào cũng đều thích kéo đầu người khác vào soi gương” - Ảnh 2
'Nhàn Phi' và 'Thuần Phi' trong 'Diên Hi công lược' - Ảnh: Internet

 

Nhiều netizen cho rằng “nắm đầu người khác soi trước gương” là sở thích của Xa Thi Mạn khi đóng vai phản diện cổ trang. Hình ảnh nhân vật Nhĩ Thuần do Xa Thi Mạn thủ vai và nhân vật Ngọc Doanh do Lê Tư đảm nhận trong bộ phim cung đấu kinh điển Thâm Cung Nội Chiến từng gặp phải tình cảnh tương tự.

Phân cảnh “nắm đầu người khác soi gương” của Xa Thi Mạn bỗng hot trở lại, netizen khẳng định “Xa Thi Mạn đóng phim cổ trang nào cũng đều thích kéo đầu người khác vào soi gương” - Ảnh 3
Xa Thi Mạn trong 'Thâm cung nội chiến' - Ảnh: Internet

 

Sau khi phân đoạn “kéo người soi gương” của Xa Thi Mạn trong Diên Hi Công Lược và Thâm Cung Nội Chiến được lan truyền trên mạng ngay lập tức đã trở nên viral. Không ít dân mạng bình luận hài hước rằng:

- Xa Thi Mạn đóng phim cổ trang nào đều thật sự thích kéo người khác vào soi gương, cứ ngỡ như truyện cổ tích Bạch Tuyết và 7 chú lùn vậy.

- Gương kia ngự ở trên tường, đố ai độc ác được dường như ta?

- Hàm ý của Nhàn phi chính là “Gương sáng chiếu vật, khiến bạn lộ rõ nguyên hình“.

- Và thế là những ai được Xa Thi Mạn cho soi gương đều có kết cục bi thảm sau đó, Cao quý phi, Thuần phi trong Diên Hi công lược cho đến Ngọc Doanh trong Thâm cung nội chiến.

- Những nhân vật sau này đóng cùng phim cổ trang với Xa Thi Mạn hãy cẩn trọng, vì khi bạn được Xa Thi Mạn cho xem gương thì đồng nghĩa là bạn sắp chuẩn bị “nhận tiền cát xê" đó.

 

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