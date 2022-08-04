Xa Thi Mạn tiết lộ hình mẫu đàn ông lý tưởng của mình: 'Càng có tuổi, tôi càng biết rõ gu đàn ông của bản thân'

Xa Thi Mạn chia sẻ thường xuyên bị người nhà thúc giục lập gia đình, bạn bè khuyên nhủ sớm đông lạnh trứng. Tuy nhiên, ngôi sao 47 tuổi chia sẻ chưa gấp gáp chuyện tìm bạn đời và làm mẹ.

Bên cạnh sự nghiệp ngày một thăng hoa rực rỡ, thì đường tình duyên lận đận của Xa Thi Mạn luôn làm các fan lo lắng không thôi. Mới đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về hình mẫu lý tưởng của mình với truyền thông.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Càng có tuổi, tôi càng biết mình thực sự muốn gì. Người tôi muốn sánh đôi phải là người có tài, khiến tôi ngưỡng mộ. Kết hôn không phải vì mục đích kết hôn, quan trọng là tìm được người mình thích, trân trọng, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi”.

Ngoài ra, cô cũng từng tiết lộ trong một show truyền hình rằng bản thân đã hẹn hò khoảng 10 bạn trai, trong số đó có Trần Hạo Dân, Trịnh Gia Dĩnh... Hầu hết, hội bạn trai cũ của Xa Thi Mạn hiện đều có gia đình, con cái, trong khi cô vẫn lẻ bóng một mình. Vì vậy, bạn thân nữ diễn viên đã không ít lần khuyên cô nên để đông lạnh trứng vì mong cô có cơ hội chọn lựa. Trái lại, Xa Thi Mạn không mấy hào hứng bởi cô chưa sẵn sàng làm mẹ.

Những năm gần đây, Xa Thi Mạn tập trung phát triển sự nghiệp tại Đại lục và đạt được thành công với các phim như Diên Hi công lược, Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Yến vân đài. Tại Trung Quốc, cát-xê của Xa Thi Mạn thuộc dạng siêu cao, nhiều hơn hẳn so với thời ký hợp đồng độc quyền với TVB.

HKNet đưa tin đầu năm 2020, Xa Thi Mạn chi hơn 35 triệu HKD (tương đương 4,5 triệu USD ) mua biệt thự trên đường Tây Cống Nhai, Hong Kong. Bất động sản này ghi tên cô vào những mỹ nhân sở hữu nhà khủng, xe sang, giàu có bậc nhất của làng giải trí Hong Kong. Nữ diễn viên còn có 5 bất động sản triệu USD tại nhiều nơi.

Xa Thi Mạn khiến công chúng bồi hồi khi đội lại vương miện Á hậu Miss Hong Kong Việc Xa Thi Mạn đội lại chiếc vương miện khi cô đăng quang ngôi vị Á hậu cuộc thi Miss Hong Kong 1997 khiến khán giả không khỏi thích thú.

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