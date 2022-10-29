Xa Thi Mạn, Dương Di được TVB ra sức mời trở lại trong nỗ lực vực dậy thời hoàng kim

Hai "đại tỷ TVB" Xa Thi Mạn và Dương Di đang được mời gọi hợp tác trong một dự án mới để cứu vớt rating của nhà đài này.

Theo trang HK01, lãnh đạo của TVB đang có kế hoạch sản xuất một dự án mang tên News Girl dựa trên nguyên tác của series The Morning Show của Hoa Kỳ và mời Xa Thi Mạn cùng Dương Di đóng chính. Sự kết hợp của hai sao nữ được nhà đài này kỳ vọng giúp cho lượt xem của TVB tăng lên.

Xa Thi Mạn và Dương Di được lãnh đạo của TVB mời hợp tác trong dự án mới - Ảnh: Internet

Kể từ khi quyết định rời khỏi TVB, sự nghiệp của Xa Thi Mạn ngày càng thăng hoa tại Đại lục. Cô liên tiếp xuất hiện trong các dự án nổi tiếng như Diên Hi Công Lược, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Yến Vân Đài,... Trong đó, Diên Hi Công Lược là phim "đại bạo" của nền phim ảnh Hoa ngữ năm 2018, đồng thời cũng đứng đầu rating của TVB khi được nhà đài này mua bản quyền phát sóng. Dù không đảm nhận vai chính, Xa Thi Mạn lại chính là nhân tố "hút view" của các bộ phim trên.

Về phần Dương Di, cô tích cực xuất hiện trong các chương trình thực tế và gây ấn tượng với diễn xuất trong Gia Tộc Vinh Diệu. Tuy đang chăm hai con nhỏ, nữ diễn viên từng bày tỏ vẫn sẽ nhận các vai diễn trong phim dài tập nếu kịch bản ưng ý.

Trước đây, Xa Thi Mạn và Dương Di từng gây được tiếng vang lớn khi kết hợp trong "siêu phẩm" cung đấu 2009 Cung Tâm Kế do TVB sản xuất. Vì vậy, thông tin hai Hoa đán này tái xuất hiện cho công chúng vô cùng mong chờ.

Được biết, phim cuối cùng mà Dương Di đóng với vai trò là diễn viên của TVB là Tân Thử Thách Nghiệt Ngã cách đây 4 năm. Còn Xa Thi Mạn, lần gần nhất mà nữ minh tinh này xuất hiện trên TVB là mùa hè năm nay, thông qua chương trình Khám phá phim trường TVB nhân dịp kỷ niệm 25 năm cô vào nghề qua cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1997.

'Nhất tỷ' Xa Thi Mạn vẫn độc thân ở tuổi 47 dù có tình trường 'đáng gờm' Ở tuổi 47, Xa Thi Mạn vẫn chọn cuộc sống độc thân, nhưng ít người biết rằng cô có tình trường thuộc hàng "chấn động" của showbiz xứ Cảng Thơm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xa-thi-man-duong-di-duoc-tvb-ra-suc-moi-tro-lai-trong-no-luc-vuc-day-thoi-hoang-kim-519130.html