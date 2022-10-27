'Ngọc nữ TVB' Chung Gia Hân hạ sinh con thứ ba

Nữ diễn viên Chung Gia Hân vừa mới đưa ra thông báo cô đã hạ sinh con thứ ba.

Thông qua trang cá nhân của mình, mới đây Chung Gia Hân đã thông báo về sự chào đời của con thứ ba: "Giới thiệu thành viên mới nhất trong gia đình của chúng tôi, Anika Linda Leung. Giờ đây gia đình chúng tôi có tất thảy 5 người".

Chung Gia Hân công khai thành viên mới của gia đình - Ảnh: Internet

Theo Chung Gia Hân, bé gái mới chào đời được cô hạ sinh bằng phương pháp chủ động tại nhà (Positive Home Birth) và nặng 3,4kg. Tuy nhiên, cô không tiết lộ thời gian cụ thể mà em bé chào đời.

Dưới bài viết của Chung Gia Hân, nhiều người thân, bạn bè và khán giả đã gửi lời chúc đến cô đã "mẹ tròn con vuông". Nhiều người nhận xét, bé gái có mái tóc rậm và gương mặt thì có nhiều nét giống bố Jeremy.

Chung Gia Hân được khen vì nhan sắc xinh đẹp khi mang thai - Ảnh: Internet

Trong suốt giai đoạn mang thai, Chung Gia Hân được nhận được nhiều lời khen vì cô không hề bị phù nề chân tay, cân nặng cũng có vẻ không tăng là mấy. Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, nữ diễn viên còn tự tin diện bikini dù cho vòng 2 đã "to vượt mặt".

Vào những tháng đầu thai kỳ, Chung Gia Hân từng tâm sự rằng việc nghén đã khiến cô rất vất vả, ngủ không ngon, đau tức ngực,... Tuy vậy, về sau nữ diễn viên đã lấy lại được cân bằng và thể trạng cũng hồi phục rõ rệt.

Trước khi sinh con thứ ba, Chung Gia Hân đã có hai con một trai và một gái. Bé lớn là nữ, tên Kelly năm nay 5 tuổi và bé trai út Jared ba tuổi.

Năm 2015, Chung Gia Hân kết hôn với ông xã là Jeremy - một bác sĩ chỉnh hình ở Canada, đồng thời anh cũng là cháu trai của chủ tịch TVB. Sau khi lập gia đình, cô gần như dừng công việc trong làng giải trí lại mà chủ yếu dành thời gian ở nhà chăm sóc cho các con và ông xã.

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân bị tố 'giả tạo và bất lịch sự' Chung Gia Hân hiện đang chịu nhiều chỉ trích vì những lời tố cáo cho rằng nữ diễn viên không hề thân thiện như hình ảnh mà cô xây dựng từ trước đến nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-nu-tvb-chung-gia-han-ha-sinh-con-thu-ba-518313.html