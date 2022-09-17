Chung Gia Hân ngày càng thăng hạng nhan sắc khi mang bầu lần 3

Trên Instagram, Chung Gia Hân đăng ảnh cầm giấy siêu âm, bên cạnh là hai con nhỏ ôm mẹ. Cô viết: "Chúng tôi vui mừng thông báo cả nhà đang rất mong đợi một chú hổ con chào đời. Cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật mọi người dành cho tôi. Trái tim và cả vòng tay tôi giờ đều đầy ắp".

Dẫu đang có em bé, Chung Gia Hân vẫn được khen ngợi hết lời bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

Dù Chung Gia Hân không tiết lộ giới tính thai nhi hay thời gian mang thai, nhìn bụng cô, nhiều khán giả đoán khi dự Lễ trao giải TVB hồi đầu năm, cô đã có tin vui nhưng giấu kín.

Chung Gia Hân tự tin khoe bụng to trên trang cá nhân. (Ảnh: Instagram @chungkayanlinda)

Nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ trong những tháng giữa thai kỳ. (Ảnh: Instagram @chungkayanlinda)

Trong lần sinh nở thứ 3 này, sao phim Bằng chứng thép cũng thường xuyên cập nhật trạng thái, thoải mái chia sẻ hình ảnh trong thai kỳ. Rời xa ánh hào quang của giới giải trí, "mẹ bầu" Chung Gia Hân vẫn giữ phong cách ăn mặc xinh đẹp, thời thượng.

Sao phim Bằng chứng thép thoải mái chia sẻ hình ảnh mang thai con thứ 3. (Ảnh: Instagram @chungkayanlinda)

Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên dù đang có em bé khiến người hâm mộ xuýt xoa. (Ảnh: Instagram @chungkayanlinda)

Phong cách thời trang của Chung Gia Hân không hề bị sụt giảm dù rời xa giới giải trí. (Ảnh: Instagram @chungkayanlinda)

Thời gian qua, Chung Gia Hân cũng rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh về ông xã. Thời điểm cả hai kết hôn và di cư sang Canada, nữ diễn viên từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, bị cho là "hết thời" nên mới cưới người giàu có. Vượt qua mọi lời bình luận tiêu cực, hiện cặp đôi có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Chung Gia Hân cũng được ông xã cưng chiều hết mực.

Nữ diễn viên được ông xã cưng chiều hết mực. (Ảnh: Instagram @chungkayanlinda)

Chung Gia Hân hiện ở Canada với chồng con. Diễn viên được cho là sẽ gác toàn bộ công việc và dành thời gian dưỡng thai.

Chung Gia Hân kết hôn với Jeremy - một bác sĩ chỉnh hình ở Canada năm 2015. Cô hiện có hai con là bé lớn Kelly năm tuổi và bé trai út Jared ba tuổi.

Diễn viên Chung Gia Hân là gương mặt quen của TVB, được khán giả yêu thích qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa... Chồng cô, Jeremy, là một bác sĩ có gia thế giàu sang, đồng thời là cháu trai của chủ tịch TVB.