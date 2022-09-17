Chung Gia Hân ngày càng thăng hạng nhan sắc khi mang bầu lần 3

Chung Gia Hân từng là mỹ nhân đình đám của TVB, góp mặt trong nhiều bộ phim thành công như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Bí mật bảo tàng, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân, Đại dược phường, Bảo vệ nhân chứng. Đang có sự nghiệp vững chắc, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ và cùng chồng con đến Canada sinh sống.
- Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân cùng ông xã mở tiệc mừng con gái sắp sinh
- Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân khoe bụng bầu vượt mặt trong sinh nhật hai con
Trên Instagram, Chung Gia Hân đăng ảnh cầm giấy siêu âm, bên cạnh là hai con nhỏ ôm mẹ. Cô viết: "Chúng tôi vui mừng thông báo cả nhà đang rất mong đợi một chú hổ con chào đời. Cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật mọi người dành cho tôi. Trái tim và cả vòng tay tôi giờ đều đầy ắp".
Dù Chung Gia Hân không tiết lộ giới tính thai nhi hay thời gian mang thai, nhìn bụng cô, nhiều khán giả đoán khi dự Lễ trao giải TVB hồi đầu năm, cô đã có tin vui nhưng giấu kín.
Dẫu đang có em bé, Chung Gia Hân vẫn được khen ngợi hết lời bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.
Trong lần sinh nở thứ 3 này, sao phim Bằng chứng thép cũng thường xuyên cập nhật trạng thái, thoải mái chia sẻ hình ảnh trong thai kỳ. Rời xa ánh hào quang của giới giải trí, "mẹ bầu" Chung Gia Hân vẫn giữ phong cách ăn mặc xinh đẹp, thời thượng.
Thời gian qua, Chung Gia Hân cũng rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh về ông xã. Thời điểm cả hai kết hôn và di cư sang Canada, nữ diễn viên từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, bị cho là "hết thời" nên mới cưới người giàu có. Vượt qua mọi lời bình luận tiêu cực, hiện cặp đôi có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Chung Gia Hân cũng được ông xã cưng chiều hết mực.
Chung Gia Hân hiện ở Canada với chồng con. Diễn viên được cho là sẽ gác toàn bộ công việc và dành thời gian dưỡng thai.
Chung Gia Hân kết hôn với Jeremy - một bác sĩ chỉnh hình ở Canada năm 2015. Cô hiện có hai con là bé lớn Kelly năm tuổi và bé trai út Jared ba tuổi.
Diễn viên Chung Gia Hân là gương mặt quen của TVB, được khán giả yêu thích qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa... Chồng cô, Jeremy, là một bác sĩ có gia thế giàu sang, đồng thời là cháu trai của chủ tịch TVB.