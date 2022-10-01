Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân bị tố 'giả tạo và bất lịch sự'

Chung Gia Hân hiện đang chịu nhiều chỉ trích vì những lời tố cáo cho rằng nữ diễn viên không hề thân thiện như hình ảnh mà cô xây dựng từ trước đến nay.

Trang HK01 đưa tin, nữ diễn viên Chung Gia Hân mới đây đã bị một nhân viên nhà đài và cả người hâm mộ tố rằng có tính cách trái ngược với những gì mà cô đã xây dựng từ trước đến nay.

Theo đó, khi một người hâm mộ chạm mặt Chung Gia Hân tại cửa hàng thời trang nên đã đến chào hỏi và mong sẽ được chụp hình chung. Tuy vậy, nữ diễn viên chỉ gật đầu không nói gì rồi đi sang chỗ khác.

Khán giả tung hình ảnh bị Chung Gia Hân từ chối chụp ảnh - Ảnh: Internet

Ngoài ra, một nhân viên nhà đài cũng kể lại thái độ của Chung Gia Hân, cho rằng cô đang xem thường những nhân viên trong bộ phận hậu kỳ. Người này viết: "Vẻ đẹp trong sáng, thân thiện mà mọi người thường thấy trên tivi chỉ là hình tượng được xây dựng. Chung Gia Hân là người xấu tính, bất lịch sự. Cô ta nổi tiếng là ngôi sao có nhân phẩm kém". Nhiều netizen tự nhận là fan của nữ diễn viên cũng khẳng định bị cô cự tuyệt khi ngỏ ý muốn chụp ảnh chung.

Chung Gia Hân luôn bị biết đến bởi hình tượng thân thiện và tính cách ôn hòa của mình - Ảnh: Internet

Trước nay, Chung Gia Hân luôn bị biết đến bởi hình tượng thân thiện và tính cách ôn hòa của mình. Vì vậy, những lời tố cáo trên khiến danh tiếng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí cô bị gọi là "kẻ hai mặt".

Chung Gia Hân là một trong những diễn viên được yêu thích nhất của đài TVB khi tham gia vào các tác phẩm đình đám như Bằng Chứng Thép, Sóng Gió Gia Tộc, Sức Mạnh Tình thân, Bác Sĩ Nhi Khoa...

Năm 2015, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Chung Gia Hân kết hôn với ông xã là Jeremy - bác sĩ chỉnh hình ở Canada đồng thời là cháu trai của chủ tịch TVB. Sau hôn lễ, cả hai đã có với nhau 2 con, bé gái là Kelly 5 tuổi và bé trai nhỏ 3 tuổi tên Jared và hiện đang mang thai bé thứ 3.

Chung Gia Hân ngày càng thăng hạng nhan sắc khi mang bầu lần 3 Chung Gia Hân từng là mỹ nhân đình đám của TVB, góp mặt trong nhiều bộ phim thành công như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Bí mật bảo tàng, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân, Đại dược phường, Bảo vệ nhân chứng. Đang có sự nghiệp vững chắc, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ và cùng chồng con đến Canada sinh sống.

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