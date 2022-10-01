Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân bị tố 'giả tạo và bất lịch sự'

Sao quốc tế 01/10/2022 11:12

Chung Gia Hân hiện đang chịu nhiều chỉ trích vì những lời tố cáo cho rằng nữ diễn viên không hề thân thiện như hình ảnh mà cô xây dựng từ trước đến nay.

Trang HK01 đưa tin, nữ diễn viên Chung Gia Hân mới đây đã bị một nhân viên nhà đài và cả người hâm mộ tố rằng có tính cách trái ngược với những gì mà cô đã xây dựng từ trước đến nay.

Theo đó, khi một người hâm mộ chạm mặt Chung Gia Hân tại cửa hàng thời trang nên đã đến chào hỏi và mong sẽ được chụp hình chung. Tuy vậy, nữ diễn viên chỉ gật đầu không nói gì rồi đi sang chỗ khác.

chung gia han 1
Khán giả tung hình ảnh bị Chung Gia Hân từ chối chụp ảnh - Ảnh: Internet

Ngoài ra, một nhân viên nhà đài cũng kể lại thái độ của Chung Gia Hân, cho rằng cô đang xem thường những nhân viên trong bộ phận hậu kỳ. Người này viết: "Vẻ đẹp trong sáng, thân thiện mà mọi người thường thấy trên tivi chỉ là hình tượng được xây dựng. Chung Gia Hân là người xấu tính, bất lịch sự. Cô ta nổi tiếng là ngôi sao có nhân phẩm kém". Nhiều netizen tự nhận là fan của nữ diễn viên cũng khẳng định bị cô cự tuyệt khi ngỏ ý muốn chụp ảnh chung.

chung gia han 2
Chung Gia Hân luôn bị biết đến bởi hình tượng thân thiện và tính cách ôn hòa của mình - Ảnh: Internet

Trước nay, Chung Gia Hân luôn bị biết đến bởi hình tượng thân thiện và tính cách ôn hòa của mình. Vì vậy, những lời tố cáo trên khiến danh tiếng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí cô bị gọi là "kẻ hai mặt".

Chung Gia Hân là một trong những diễn viên được yêu thích nhất của đài TVB khi tham gia vào các tác phẩm đình đám như Bằng Chứng Thép, Sóng Gió Gia Tộc, Sức Mạnh Tình thân, Bác Sĩ Nhi Khoa...

chung gia han 3

Năm 2015, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Chung Gia Hân kết hôn với ông xã là Jeremy - bác sĩ chỉnh hình ở Canada đồng thời là cháu trai của chủ tịch TVB. Sau hôn lễ, cả hai đã có với nhau 2 con, bé gái là Kelly 5 tuổi và bé trai nhỏ 3 tuổi tên Jared và hiện đang mang thai bé thứ 3.

Chung Gia Hân ngày càng thăng hạng nhan sắc khi mang bầu lần 3

Chung Gia Hân ngày càng thăng hạng nhan sắc khi mang bầu lần 3

Chung Gia Hân từng là mỹ nhân đình đám của TVB, góp mặt trong nhiều bộ phim thành công như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Bí mật bảo tàng, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân, Đại dược phường, Bảo vệ nhân chứng. Đang có sự nghiệp vững chắc, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ và cùng chồng con đến Canada sinh sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Gia Hân diễn viên Chung Gia Hân TVB sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Chung Gia Hân ngày càng thăng hạng nhan sắc khi mang bầu lần 3

Chung Gia Hân ngày càng thăng hạng nhan sắc khi mang bầu lần 3

Chung Gia Hân bất ngờ được khen là "bà bầu đẹp nhất" sau khi tung loạt ảnh bầu tháng thứ 9

Chung Gia Hân bất ngờ được khen là "bà bầu đẹp nhất" sau khi tung loạt ảnh bầu tháng thứ 9

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân cùng ông xã mở tiệc mừng con gái sắp sinh

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân cùng ông xã mở tiệc mừng con gái sắp sinh

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân khoe bụng bầu vượt mặt trong sinh nhật hai con

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân khoe bụng bầu vượt mặt trong sinh nhật hai con

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân mặc áo tắm, tự tin khoe bụng bầu ở tháng thứ 6

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân mặc áo tắm, tự tin khoe bụng bầu ở tháng thứ 6

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân khoe bụng bầu con thứ 3

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân khoe bụng bầu con thứ 3

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI