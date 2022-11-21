Xa Thi Mạn rạng rỡ mừng sinh nhật mẹ nhưng vô tình để lộ dấu hiệu lão hóa

Sao quốc tế 21/11/2022 10:33

Ở tuổi 47, Xa Thi Mạn được khen không hết lời về nhan sắc của mình, tuy nhiên như nhiều người phụ nữ khác thì cô cũng không thể tránh khỏi việc bị lão hóa.

Mới đây, Xa Thi Mạn đã tổ chức sinh nhật cho mẹ ruột của mình tại Hong Kong. Tại bữa tiệc còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ gạo cội xứ Hương Cảng và bạn thân của mẹ cô.

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Xa Thi Mạn tổ chức sinh nhật cho mẹ ruột của mình - Ảnh: Internet

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Mừng tuổi mới của mẹ, Xa Thi Mạn diện váy hoa màu đỏ và để tóc ngang vai rất trẻ trung, năng động. Tuy vậy, cư dân mạng đã tinh mắt soi được những "dấu vết thời gian" trên mặt của cô. Theo đó, dù làn da vẫn căng mịn nhưng bọng mắt nữ diễn viên khá to và các ngấn quanh miệng cũng đã lộ rõ.

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Là minh tinh hàng đầu Hong Kong, Xa Thi Mạn còn nổi tiếng là vô cùng hiếu thuận với mẹ của mình. Khi cô mới 5 tuổi thì bố qua đời đột ngột, khi này mẹ cô đã đứng ra vung vén tất cả và nuôi dạy những đứa con một mình. Vì thấu hiểu sự cực nhọc của mẹ mà Xa Thi Mạn luôn dành những gì tốt nhất cho bà, thậm chí vì sợ mẹ cô đơn mà cô còn ngủ chung phòng với bà.

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Theo truyền thông, chỉ tính đến năm 2019, Xa Thi Mạn đã sở hữu khối tài sản trị giá 100 triệu USD (2.410 tỷ đồng) và ngày càng tăng. Cô đồng thời cũng là một trong những nghệ sĩ xứ Hương Cảng kiếm tiền nhiều nhất tại Đại lục. Dẫu vậy, đường tình duyên của cô khá trắc trở khi ở tuổi 47 mà vẫn lẻ bóng một mình.

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Tuy nhiên, trước những lời giục cưới, Xa Thi Mạn khẳng định bản thân thà "ế" chứ không chọn bừa. Theo cô, đối tượng kết hôn phải là người tài giỏi, khiến cô ngưỡng mộ và đem đến một cảm xúc mãnh liệt. Với nữ diễn viên, kết hôn không hề đơn giản, không chỉ vì mục đích muốn kết hôn mà là tìm được người mình thích, trân trọng, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi.

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Dù Xa Thi Mạn nổi tiếng là "người đẹp không tuổi" nhưng công chúng đều đồng ý cô còn phải "dưới kèo" nữ minh tinh này.

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