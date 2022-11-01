Xa Thi Mạn đẹp rạng ngời ở tuổi 47, nhưng vẫn chịu 'lép vế' trước đàn chị lớn hơn tận 17 tuổi

Sao quốc tế 01/11/2022 11:57

Dù Xa Thi Mạn nổi tiếng là "người đẹp không tuổi" nhưng công chúng đều đồng ý cô còn phải "dưới kèo" nữ minh tinh này.

Mới đây, biên kịch nổi tiếng Vu Chính đã có dịp ghé thăm Hong Kong. Tại đây, ngoài việc công tác, anh đã gặp gỡ nhiều nhân vật có tiếng tại làng giải trí xứ Cảng Thơm như Lữ Lương Vĩ, Hồ Huệ TrungXa Thi Mạn.

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Vu Chính chụp ảnh cùng Hồ Huệ Trung và Xa Thi Mạn - Ảnh: Internet

Vu Chính sau đó đã đăng tải lên mạng xã hội những tấm ảnh mà anh chụp cùng với các ngôi sao này. Ngay lập tức, công chúng đã bị thu hút bởi thần sắc của hai mỹ nhân là Xa Thi Mạn và Hồ Huệ Trung, cả hai nhận về nhiều lời khen cho nhan sắc dù không còn ở độ tuổi trẻ trung gì nữa.

Được biết, khi còn trẻ thì cả Xa Thi Mạn hay Hồ Huệ Trung đều có nhan sắc thuộc hàng "khuynh thành" và sở hữu lượng fan đông đảo. Trong đó, Hồ Huệ Trung được xếp ngang hàng với cả Lâm Thanh Hà, vẻ đẹp của cô còn được nhận xét là lấn lướt đà em họ Xa.

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Nhan sắc thời trẻ của Hồ Huệ Trung - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho hay, dù Hồ Huệ Trung đã ngoài 60 nhưng trông cô vẫn vô cùng rạng rỡ và trẻ hơn tuổi thật của mình. Trước khi thành danh tại thị trường Hong Kong, Hồ Huệ Trung đã được xem là "nữ thần" trong giới văn nghệ sĩ tại Đài Loan. Ở xứ Cảng Thơm, nữ diễn viên đã làm nên tên tuổi của mình với loạt tác phẩm như Ngũ Phúc Tinh, Nữ Bá Vương,... Dẫu vậy kể từ khi lập gia đình thì cô hạn chế hoạt động nghệ thuật hơn hẳn.

Trong những bức ảnh được Vu Chính đăng tải, đa phần khán giả đều đồng tình rằng dù Xa Thi Mạn rất trẻ trung và xinh đẹp nhưng cô cũng phải "lép vế" trước đàn chị 64 tuổi. Nhiều người để lại các bình luận như: "Hồ Huệ Trung vẫn xinh đẹp như ngày nào", "Chị Xa Thi Mạn quá đẹp", "Hồ Huệ Trung xinh đẹp quá, tôi thích chị ấy",...

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Cách đây vài ngày, có thông tin lãnh đạo của TVB đang có kế hoạch sản xuất một dự án mang tên News Girl dựa trên nguyên tác của series The Morning Show của Hoa Kỳ và mời Xa Thi Mạn cùng Dương Di đóng chính. Sự kết hợp của hai sao nữ được nhà đài này kỳ vọng giúp cho lượt xem của TVB tăng lên.

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Lãnh đạo của TVB đang có kế hoạch mời Xa Thi Mạn và Dương Di trở lại - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, thị trường phim ảnh Hong Kong không còn giữ được sức nóng nên dẫn đến việc nhà đài TVB gặp khủng hoảng không nhỏ, nhiều ngôi sao như Xa Thi Mạn quyết định đến Đại Lục để mưu sinh. Thực tế đã chứng minh hướng đi này của cô là hoàn toàn đúng đắn khi sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa, nữ diễn viên liên tiếp xuất hiện trong các dự án nổi tiếng như Diên Hi Công Lược, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Yến Vân Đài,...

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Lần gần đây nhất mà Xa Thi Mạn xuất hiện trên TVB là vào mùa hè năm nay, thông qua chương trình Khám phá phim trường TVB nhân dịp kỷ niệm 25 năm cô vào nghề qua cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1997.

Xa Thi Mạn, Dương Di được TVB ra sức mời trở lại trong nỗ lực vực dậy thời hoàng kim

Xa Thi Mạn, Dương Di được TVB ra sức mời trở lại trong nỗ lực vực dậy thời hoàng kim

Hai "đại tỷ TVB" Xa Thi Mạn và Dương Di đang được mời gọi hợp tác trong một dự án mới để cứu vớt rating của nhà đài này.

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Từ khóa:   Xa Thi Mạn Hồ Huệ Trung Vu Chính sao Hoa ngữ sao châu Á

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