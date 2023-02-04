Xa Thi Mạn lên tiếng làm rõ tin đồn bất hòa với Lê Tư sau gần 20 năm

Sao quốc tế 04/02/2023 20:44

Gần 20 năm qua, tin đồn về việc Xa Thi Mạn và Lê Tư "bằng mặt không bằng lòng" luôn âm ỉ và được ngầm cho là sự thật vì cả hai đại minh tinh TVB đều chưa từng lên tiếng.

Trang Sohu đưa tin, mới đây khi xuất hiện trên chương trình Lớp Học Vô Hạn Siêu Việt cùng với các ngôi sao nổi tiếng một thời của TVB như Lữ Tụng Hiền, Lương Gia Huy, nữ diễn viên Xa Thi Mạn đã có những chia sẻ về thời gian cô còn hoạt động tại thị trường Hong Kong.

Xa Thi Mạn lên tiếng làm rõ tin đồn bất hòa với Lê Tư sau gần 20 năm - Ảnh 1

Xa Thi Mạn tiết lộ, vào năm 2004, khi cô và Lê Tư cùng tham gia vào bộ phim Thâm Cung Nội Chiến, cả hai đã vướng vào tin đồn bất hòa vì tranh giành ngôi vị Thị hậu. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết thực tế là cô và Lê Tư đều rất bận rộn với sự nghiệp, không có nhiều dịp để đi chơi cùng nhau nhưng vẫn tương tác thường xuyên trên phim trường. Hai người khi ấy đồng thời cũng thống nhất không trả lời về sự việc này để tránh thêm nhiều rắc rối.

Xa Thi Mạn lên tiếng làm rõ tin đồn bất hòa với Lê Tư sau gần 20 năm - Ảnh 2

"Bởi vì chúng tôi chưa bao giờ đáp lại những tin tức bất hòa, chỉ an ổn làm đúng nhiệm vụ của diễn viên, nhưng một ít khán giả và người hâm mộ lại cho rằng chúng tôi thực sự không nhìn mặt nhau." - Xa Thi Mạn nói.

Bên cạnh thông tin bất hòa với Lê Tư, việc tham gia vào Thâm Cung Nội Chiến năm ấy cũng khiến Xa Thi Mạn gặp một rắc rối khác là đánh mất một hợp đồng quảng cáo. Lý do cho sự việc này là do nhân vật Nhĩ Thuần của cô trong phim có hình tượng độc ác, tâm cơ nên không phù hợp với nhãn hiệu này. Điều này thật sự là một tổn thất lớn đối với Xa Thi Mạn vì vào năm 2004, một nghệ sĩ TVB nhận được hợp đồng đại diện là điều rất hiếm.

Xa Thi Mạn lên tiếng làm rõ tin đồn bất hòa với Lê Tư sau gần 20 năm - Ảnh 3

Cũng vì hệ quả xấu năm ấy mà Xa Thi Mạn đã đắn đo rất nhiều khi nhận vai Kế hậu trong Diên Hy Công Lược. Tuy nhiên, khán giả hiện nay lại yêu thích cái vai diễn có chiều sâu nên nhân vật này của cô đã được đón nhận vượt xa hơn cả kỳ vọng.

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