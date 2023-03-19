Xa Thi Mạn và nguồn cơn của vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt từ 20 năm trước

Dù từng bị thương trên mặt nhưng vì lịch trình quay phim dày đặc khiến cho Xa Thi Mạn không thể nghỉ ngơi và chữa trị khiến cho cô phải mang trên mặt vết sẹo dài cả đời.

Trang HK01 đưa tin, mới đây khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Xa Thi Mạn đã chia sẻ về vết sẹo dài trên khuôn mặt của mình. Nguồn cơn để hình thành vết sẹo này chính là một tai nạn trong quá trình quay hình cho bộ phim Trường Bình Công Chúa vào năm 2003.

Theo Xa Thi Mạn, trong thời gian này cô phải liên tục quay phim từ 19 - 20 tiếng mỗi ngày. Vì cường độ làm việc cao như vậy nên nữ diễn viên rơi vào cảnh đuối sức và một ngày nọ bị vấp ngã tại nhà vào nửa đêm dẫn đến có vết thương dài trên mặt.

Tuy nhiên, vì thời gian ghi hình gấp rút, Xa Thi Mạn chỉ có thể nghỉ ngơi trong 4 ngày và phải tiếp tục diễn xuất. Vì phải trang điểm để quay phim, Xa Thi Mạn không thể khâu vết thương mà chỉ dùng thuốc dán. Việc này khiến cho vết thương này hình thành một vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt nữ diễn viên.

Xa Thi Mạn đích thị là một 'con ong chăm chỉ' khi còn trẻ - Ảnh: Internet

Trước đó, Xa Thi Mạn cũng từng kể về trải nghiệm quay phim đến kiệt sức khỏe con trẻ. Thời điểm ghi hình cho dự án Giang Nam Kinh Hoa, cô đã không thể ngủ trong 5 ngày 4 đêm liên tục.

"Tôi từng ghi hình liên tục trong 5 ngày 4 đêm, không chợp mắt dù chỉ một giây vào năm 2003, phim Giang Nam kinh hoa mộng đóng cùng Trần Hạo Dân. Cường độ làm việc dày đặc đó, tôi vẫn nhớ đến giờ. Sau khi phim đóng máy, tôi bị suy nhược trầm trọng, dạ dày cũng gặp vấn đề, phải tịnh dưỡng thời gian dài." - Xa Thi Mạn chia sẻ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xa-thi-man-va-nguon-con-cua-vet-seo-vinh-vien-tren-khuon-mat-tu-20-nam-truoc-565022.html