Lưu Diệc Phi có khả năng 'gánh đồ', trang phục 'thảm họa' lên người cô nàng cũng hóa 'thời thượng'

Ngay từ khi ra mắt công chúng đến nay, Lưu Diệc Phi đã nhanh chóng trở thành một trong những nhan sắc hàng đầu showbiz Hoa Ngữ. Mặc dù diện trang phục ‘thảm họa’ đến đâu nhưng lên người cô nàng lại trở thành một đẳng cấp khác. Thậm chí, không ít lần ‘Thần tiên tỷ tỷ’ khiến cho dân tình không khỏi trầm trồ về khả năng ‘gánh đồ’ của mình.

Có thể thấy trong loạt ảnh, dù những trang phục trông lỗi thời hay cách phối đồ như bà thím nhưng khi khoác lên người của Lưu Diệc Phi lại trông rất thời thượng. Thậm chí còn khiến xu hướng thời trang cũ quay trở lại.

Cũng có lần cô nàng bước lên thảm đỏ với bộ trang phục ‘thảm họa’. Tuy nhiên, mọi lỗi lầm về thời trang đều được tha thứ khi cô sở hữu gương mặt xinh đẹp của ‘Thần tiên tỷ tỷ’.

Ngoài gương mặt xinh đẹp, đôi chân thon dài, trắng chính là thế mạnh của Lưu Diệc Phi. Đôi chân giúp người đẹp cân mọi loại trang phục. Như trong ảnh này, nếu đổi lại là một người có đôi chân xấu thì sẽ không thể mặc đẹp.

Đáng chú ý, trong lễ trao giải Nữ thần Kim Ưng, trang phục của cô nàng được nhận định là khá sến súa, đồng bóng và chỉ đẹp khi được Lưu Diệc Phi khoác lên mình. Chính vì thế nhiều netizen cho rằng những bộ trang phục được cô nàng khoác lên người là điều may mắn. Nếu đồi nếu đó là người khác thì có lẽ bộ trang phục đó thì mới thực sự trở thành thảm họa.

Hiện tại, khi đã ở đẳng cấp của tiểu hoa đán hàng đầu, Lưu Diệc Phi rất hiếm khi mắc lỗi thời trang như thuở mới vào nghề. Nhan sắc của ‘Thần tiên tỷ tỷ’ ngày càng mặn mà, đắm thắm theo năm tháng.