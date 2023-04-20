Lý do Lưu Diệc Phi không tham gia bất kỳ gameshow nào so với các nàng tiểu hoa đồng lứa?

Biết được lý do thực sự khiến Lưu Diệc Phi không tham gia gameshow, netizen đều bật chế độ cảm thương.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền bảng thống kê số lần tham gia các show truyền hình của những nàng tiểu hoa lứa 85. Theo đó, Lưu Diệc Phi bất ngờ có số lượt tham gia bằng 0. Ngay lập tức, nhiều netizen đặt ra nghi vấn do ‘thần tiên tỷ tỷ’ sợ xấu hình ảnh, không chịu lăn xả với các thử thách chương trình và ngại giao tiếp nên không tham gia bất kỳ gameshow nào. Thậm chí, nguyên nhân thật sự khiến 'thần tiên tỷ tỷ' từ chối là bởi cô có vấn đề về sức khỏe, cụ thể là chấn thương nặng ở cổ cho nên không tham gia các hoạt động thể chất được.

Được biết, thời điểm tham gia Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi bị chấn thương cổ nặng do tự mình thực hiện các phân cảnh bay nhảy, đánh võ trong phim cổ trang Hoa ngữ. Khán giả cho rằng chính sự kính nghiệp này đã khiến cô gặp nhiều chấn thương, mãi không thể trị dứt được.

Được biết, cô thi thoảng phải châm cứu hay vật lý trị liệu do căn bệnh không khỏi hoàn toàn. Nhiều năm nay, căn bệnh trở nặng, thi thoảng Lưu Diệc Phi uống thuốc giảm đau để tiếp tục công việc. Điều này được lý giải vì công việc diễn viên, Lưu Diệc Phi thường phải đóng các cảnh hành động, vận động mạnh, chấn thương chính vì thế càng không dễ lành. Trong một cuộc phỏng vấn với Dương Dương trong khuôn khổ tuyên truyền cho phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Lưu Diệc Phi đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không đủ sức khỏe để tham gia gameshow cùng đồng nghiệp. Gần đây, trong thời gian tham gia bộ phim Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi để lộ hình ảnh chấn thương vùng cổ nặng đến mức phải châm cứu khẩn cấp. Đứng kế bên Lưu Diệc Phi là 1 người đàn ông đang làm động tác châm cứu. Được biết, cô đã bị tái phát chấn thương ở vùng cổ khi thực hiện một cảnh quay cúi người vào bồn nước trong bộ phim này.

Dân tình truy tìm danh tính đứa bé chụp chung ảnh cùng Lưu Diệc Phi vào 20 năm trước Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truy tìm danh tính cậu bé trên bức ảnh chụp cùng Lưu Diệc Phi cách đây 20 năm. Đáng chú ý, cũng theo blogger này tiết lộ cậu bé này hiện cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-luu-diec-phi-khong-tham-gia-bat-ky-gameshow-nao-so-voi-cac-nang-tieu-hoa-ong-lua-574534.html