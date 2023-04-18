Dân tình truy tìm danh tính đứa bé chụp chung ảnh cùng Lưu Diệc Phi vào 20 năm trước

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truy tìm danh tính cậu bé trên bức ảnh chụp cùng Lưu Diệc Phi cách đây 20 năm. Đáng chú ý, cũng theo blogger này tiết lộ cậu bé này hiện cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng.

Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc trong suốt hơn một thập kỷ qua. Không thể phủ nhận một điều cô người có tầm ảnh hưởng đến làng giải trí Hoa Ngữ, bất kỳ dự án nào có sự góp mặt của cô nàng cũng chiếm được nhiệt quan tâm lớn của khán giả cũng như đạt được những thành tích giải thưởng danh giá.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lưu Diệc Phi chụp cùng một cậu bé cách đây 20 năm. Theo đó, trong hình ảnh, ‘thần tiên tỷ’ có gương mặt khá non nớt, thuở mới đóng phim Thiên Long Bát Bộ (2003). Đáng chú ý, cũng theo blogger này tiết lộ cậu bé trong ảnh sau 20 năm chụp cùng Lưu Diệc Phi hiện cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng.

Nhiều khán giả sau khi biết được thông tin này đã lập tức truy lùng danh tính hiện tại của cậu bé trong hình. Theo đó, có 2 ‘ứng cử viên’ sáng giá đó là Thái Từ Khôn và Trạch Tử Lộ. Một số khán giả đã bác bỏ ý kiến cậu bé đó là Thái Từ Khôn và dẫn chứng hình ảnh lúc nhỏ của anh chàng không hề giống cậu bé trên hình.

Một số khán giả khác lại không thể tin vào mắt họ đây là hình chụp cách đây 20 năm của Lưu Diệc Phi. Họ cho rằng nếu không chỉnh ảnh tone màu trắng đen hoài cổ thì họ mặc định đây là ảnh chụp mới đây của ‘thần tiên tỷ tỷ’ vì nhan sắc không có sự thay đổi gì mấy so với hiện tại.

Hiện tại, dù chưa có sự xác nhận thông tin chính thức về danh tính cậu bé chụp cùng Lưu Diệc Phi trên hình nhưng vẫn khiến dân tình bàn tán xôn xao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-truy-tim-danh-tinh-ua-be-chup-chung-anh-cung-luu-diec-phi-vao-20-nam-truoc-573691.html