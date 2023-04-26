Dương Dương 'gây bão' với nhan sắc đời thực, dân tình gợi nhớ đến hình tượng 'đại thần Tiêu Nại' năm xưa

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước loạt ảnh quay quảng cáo của Dương Dương được người qua đường chụp lại.

Mới đây, loạt ảnh Dương Dương khi quay quảng cáo được người qua đường chụp lại đang "gây bão" trong cộng đồng mạng. Dù chất lượng ảnh không quá cao, lại được chụp ở khoảng cách xa nhưng nhiêu đó không hề làm ảnh hưởng tới nhan sắc và khí chất xuất chúng của nam diễn viên. Bên cạnh nhiều lời khen có cánh dành cho nhan sắc cực phẩm, trẻ mãi không già của Dương Dương, hình ảnh nam diễn viên khoác ba lô đen đã khiến netizen liên tưởng ngay tới đại thần Tiêu Nại từng khuấy đảo màn ảnh nhỏ năm nào trong siêu phẩm chuyển thể Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên không chỉ là bộ phim hot năm 2016 mà còn là bệ phóng cho nhiều diễn viên trẻ tài năng. Đây cũng được xem là bộ phim có đóng góp cực kỳ to lớn cho sự nghiệp của Dương Dương, đưa tên tuổi của anh trở thành một trong tứ đại đỉnh lưu hàng đầu Cbiz cùng với Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm.

Mặc dù diễn xuất, tương tác giữa anh và nữ chính Trịnh Sảng (Bối Vy Vy) khi đó nhận về không ít chê bai, tuy nhiên, ai cũng phải gật gù thừa nhận nhân vật Tiêu Nại do Dương Dương đảm nhiệm hệt như xé sách bước ra, ngoại hình và khí chất đều y như những gì độc giả đã tưởng tượng. Dương Dương sinh năm 1991, từng nằm trong nhóm "Tứ đại lưu lượng" của showbiz xứ tỷ dân. Anh có ngoại hình điển trai, được biết đến qua các phim Đạo mộ bút ký, Thiếu nữ toàn phim, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Vũ động càn khôn, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bản điện ảnh, Em là niềm kiêu hãnh của anh. Dương Dương là nghệ sĩ hiếm hoi tại Trung Quốc không có scandal đời tư, hình ảnh đẹp.

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