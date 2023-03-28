Dương Dương bị bắt gặp đang 'khóa môi' Vương Sở Nhiên bên bờ biển Maldives?

Mới đây, tin đồn hẹn hò của nam đỉnh lưu Dương Dương và Vương Sở Nhiên khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán.

Vào ngày 28/3, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước tin đồn Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang hẹn hò. Theo đó, đã có nhân chứng nhìn thấy cặp đôi cùng vài người bạn đến du lịch tại một khu nghỉ dưỡng ở Maldives vào ngày 15/2. Thậm chí, cả hai còn "khóa môi" bên bờ biển. Dù tin đồn chưa được xác thực nhưng cũng khiến người hâm mộ bàn tán rầm rộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Dương và Vương Sở Nhiên vướng tin đồn hẹn hò. Vào cuối năm 2022, một blogger mảng giải trí xứ Trung đã từng tiết lộ về một cặp đôi Cbiz đang yêu nhau: "đỉnh lưu" họ Y và "tiểu hoa đán" thuộc lứa 95 họ W. Cả hai đều trực thuộc chung công ty chủ quản và nhà trai còn được biết đến như sếp ở công ty, còn nhà gái là người có tạo hình cổ trang rất đẹp, được nhiều người biết đến.

Dương Dương và Vương Sở Nhiên hiện đều cùng hoạt động dưới trướng công ty chủ quản. Dương Dương không còn xa lạ với danh xưng "đỉnh lưu", trong khi Vương Sở Nhiên cũng là sao nữ thuộc thế hệ tiểu hoa 95 có tạo hình cổ trang từng rất nổi một thời. Song, không ít cư dân mạng "bán tín bán nghi" đây chỉ là chiêu trò quảng bá của ekip bộ phim có Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng cặp, sắp lên sóng trong năm 2023.

Trước khi xuất hiện thông tin hẹn hò, Dương Dương và Vương Sở Nhiên từng hợp tác trong bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Tạo hình của cặp đôi trong phim ngay lập tức hạ gục trái tim nhiều khán giả vì quá xuất sắc. Đây được kỳ vọng sẽ là tác phẩm giúp Vương Sở Nhiên trở nên nổi tiếng hơn, đồng thời giúp Dương Dương củng cố địa vị của mình.

Hiện Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đang nằm trong danh sách những bộ phim được khán giả mong đợi nhất trong năm 2023 này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-duong-bi-bat-gap-ang-khoa-moi-vuong-so-nhien-ben-bo-bien-maldives-567137.html