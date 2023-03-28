Dương Dương bị bắt gặp đang 'khóa môi' Vương Sở Nhiên bên bờ biển Maldives?

Sao quốc tế 28/03/2023 12:30

Mới đây, tin đồn hẹn hò của nam đỉnh lưu Dương Dương và Vương Sở Nhiên khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán.

Vào ngày 28/3, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước tin đồn Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang hẹn hò. Theo đó, đã có nhân chứng nhìn thấy cặp đôi cùng vài người bạn đến du lịch tại một khu nghỉ dưỡng ở Maldives vào ngày 15/2. Thậm chí, cả hai còn "khóa môi" bên bờ biển. Dù tin đồn chưa được xác thực nhưng cũng khiến người hâm mộ bàn tán rầm rộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Dương và Vương Sở Nhiên vướng tin đồn hẹn hò. Vào cuối năm 2022, một blogger mảng giải trí xứ Trung đã từng tiết lộ về một cặp đôi Cbiz đang yêu nhau: "đỉnh lưu" họ Y và "tiểu hoa đán" thuộc lứa 95 họ W. Cả hai đều trực thuộc chung công ty chủ quản và nhà trai còn được biết đến như sếp ở công ty, còn nhà gái là người có tạo hình cổ trang rất đẹp, được nhiều người biết đến.

Dương Dương bị bắt gặp đang 'khóa môi' Vương Sở Nhiên bên bờ biển Maldives? - Ảnh 1

 

Dương Dương và Vương Sở Nhiên hiện đều cùng hoạt động dưới trướng công ty chủ quản. Dương Dương không còn xa lạ với danh xưng "đỉnh lưu", trong khi Vương Sở Nhiên cũng là sao nữ thuộc thế hệ tiểu hoa 95 có tạo hình cổ trang từng rất nổi một thời. Song, không ít cư dân mạng "bán tín bán nghi" đây chỉ là chiêu trò quảng bá của ekip bộ phim có Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng cặp, sắp lên sóng trong năm 2023.

Dương Dương bị bắt gặp đang 'khóa môi' Vương Sở Nhiên bên bờ biển Maldives? - Ảnh 2Dương Dương bị bắt gặp đang 'khóa môi' Vương Sở Nhiên bên bờ biển Maldives? - Ảnh 3

Trước khi xuất hiện thông tin hẹn hò, Dương Dương và Vương Sở Nhiên từng hợp tác trong bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Tạo hình của cặp đôi trong phim ngay lập tức hạ gục trái tim nhiều khán giả vì quá xuất sắc. Đây được kỳ vọng sẽ là tác phẩm giúp Vương Sở Nhiên trở nên nổi tiếng hơn, đồng thời giúp Dương Dương củng cố địa vị của mình.

Hiện Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đang nằm trong danh sách những bộ phim được khán giả mong đợi nhất trong năm 2023 này.

Lưu Diệc Phi và Dương Dương hội ngộ tại sự kiện thời trang, hành động sau đó khiến dân tình ngỡ ngàng

Lưu Diệc Phi và Dương Dương hội ngộ tại sự kiện thời trang, hành động sau đó khiến dân tình ngỡ ngàng

Lưu Diệc Phi và Dương Dương hội ngộ tại sự kiện thời trang của thương hiệu Bulgari.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ sao châu á Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi và Dương Dương hội ngộ tại sự kiện thời trang, hành động sau đó khiến dân tình ngỡ ngàng

Lưu Diệc Phi và Dương Dương hội ngộ tại sự kiện thời trang, hành động sau đó khiến dân tình ngỡ ngàng

Bỏ rơi Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương công khai bày tỏ tình cảm với một mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz?

Bỏ rơi Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương công khai bày tỏ tình cảm với một mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz?

TOP 3 sao nam Cbiz đẹp trai nhất: Tiêu Chiến không có đối thủ, Tống Uy Long đánh văng Dương Dương

TOP 3 sao nam Cbiz đẹp trai nhất: Tiêu Chiến không có đối thủ, Tống Uy Long đánh văng Dương Dương

Netizen choáng váng khi hay tin Dương Dương bị bắt giam: Nguyên nhân do đâu đây?

Netizen choáng váng khi hay tin Dương Dương bị bắt giam: Nguyên nhân do đâu đây?

Triệu Lộ Tư và Dương Dương 'yêu lại từ đầu' trong dự án phim Tôi như ánh dương rực rỡ, dân tình phản đối vì điều này

Triệu Lộ Tư và Dương Dương 'yêu lại từ đầu' trong dự án phim Tôi như ánh dương rực rỡ, dân tình phản đối vì điều này

Lý do Vương Sở Nhiên có nguy cơ bị 'trượt mất' vai nữ chính trong 'Khó Dỗ Dành'

Lý do Vương Sở Nhiên có nguy cơ bị 'trượt mất' vai nữ chính trong 'Khó Dỗ Dành'

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan