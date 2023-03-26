Lý do Vương Sở Nhiên có nguy cơ bị 'trượt mất' vai nữ chính trong 'Khó Dỗ Dành'

Kể từ khi có thông tin sắp được chuyển thể thành phim, dự án Khó Dỗ Dành nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Đặc biệt là nhiều diễn viên được đề cử vào vai nam nữ chính của dự án lần này là Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm.

Thông tin bộ tiểu thuyết nổi tiếng Khó Dỗ Dành được chuyển thể thành phim đã thu hút sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng. Dân tình đều đang rất muốn biết vai nam nữ chính Tang Diên - Ôn Dĩ Phàm sẽ thuộc về diễn viên nào. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, bộ đôi nào sẽ "nên duyên" trong dự án này vẫn còn đang là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết dự án phim Khó Dỗ Dành đã thay đổi nhà đầu tư. Những diễn viên từng liên hệ trước đó như Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách sẽ đều phải đàm phán lại.

Do vậy, dân tình cho rằng vai diễn Ôn Dĩ Phàm vốn đã cầm chắc trong tay Vương Sở Nhiên cũng có nguy cơ phải thay đổi. Có thể nói, Khó Dỗ Dành là một miếng bánh lớn vậy nên rất nhiều ngôi sao trẻ muốn tranh giành.

Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn vô cùng mong đợi Vương Sở Nhiên vào vai nữ chính Ôn Dĩ Phàm của Khó Dỗ Dành. Cô nàng được nhân xét là sở hữu ngoại hình và thần thái đúng chuẩn nhân vật xé sách bước ra. Trong khi đó, Trần Phi Vũ và Trương Lăng Hách sẽ là đối thủ trong cuộc chiến giành vai diễn Tang Diên. Ngoài ra, rất nhiều những ngôi sao quen mặt như Dương Dương, Lâm Nhất, Hồ Nhất Thiên, Trần Phi Vũ… đã được cư dân mạng đề cử vào vai nam chính Tang Diên. Đây đều là những mỹ nam từng gây sốt màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim thanh xuân vườn trường. Khó Dỗ Dành là cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại hiện đại, ngọt sủng của tác giả Trúc Dĩ. Tác phẩm kể về mối tình thanh mai trúc mã của Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên. Trong khi nữ chính Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp, tính tình dễ chịu nhưng cũng rất dũng cảm, thì Tang Diên lại là một chàng trai lạnh lùng, cục súc với tất cả mọi người nhưng chỉ có Ôn Dĩ Phàm cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ tính cách ẩn dấu bên trong của chàng trai ấy.

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