'Bóc trần' loạt bằng chứng Dương Dương 'khóa môi' Vương Sở Nhiên tại Maldives

Tuy nhiên, không ít người cho rằng định vị của hai người tương tự nhau, cách trang trí phòng và những tấm ảnh tại khách sạn cũng gần giống nhau. Số khác nghi ngờ Vương Sở Nhiên và Dương Dương trao đổi ID để chơi game, soi ra dùng ốp điện thoại đôi.

Những ngày gần đây, Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị tung tin đi du lịch Maldives cùng nhau, thậm chí còn có thông tin cả hai ôm hôn nhau trên bãi biển. Khi ấy, Vương Sở Nhiên nghi ngờ có người Trung Quốc ở xung quanh nên đã bỏ chạy. Tin đồn này nhanh chóng leo lên hot search khiến giới giải trí sục sôi.

Thứ nhất, nhiều người phát hiện hai người từng đội mũ và sử dụng ốp điện thoại giống nhau. Vỏ điện thoại của Dương Dương màu đen còn của Vương Sở Nhiên màu xanh lá đậm. Tuy màu sắc khác biệt nhưng vị trí của camera và hoa văn giống nhau.

Thứ hai, dựa trên bức ảnh selfie mà Vương Sở Nhiên đăng tải và hình ảnh khi gọi điện với Bành Quán Anh có thể suy ra cô đang ở nước ngoài, trong một khách sạn tại Maldives.

Thứ 3, fan của Dương Dương đã đăng bài phàn nàn về việc thần tượng không có thời gian đọc sách nhưng có thời gian đi du lịch Maldives với người đẹp và chơi game vào ngày 20/2. Ngoài ra, vào ngày 31/12/2022, Vương Sở Nhiên và Dương Dương đi trượt tuyết và trở về Bắc Kinh cùng ngày.

Thứ 5, cư dân mạng thu thập được vào tháng 11/2022, báo cáo xét nghiệm Covid của 2 người giống nhau trong cùng một thời điểm và họ bị nghi ngờ làm xét nghiệm axit nucleic cùng nhau. Tuy nhiên, người hâm mộ của Dương Dương cho rằng xét nghiệm này chỉ nói lên họ là đồng nghiệp, không thể chứng minh cả 2 có tình cảm nam nữ.

Bên cạnh đó, người hâm mộ của Vương Sở Nhiên cho biết cô đang quảng cáo cho các phim mới ở Bắc Kinh và chưa từng đến Maldives. Nhiều người cũng khẳng định tin đồn 2 người hôn nhau ở Maldives không hề có hình ảnh chứng minh.