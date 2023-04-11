Dương Dương và Mã Tư Thuần được dân tình 'đẩy thuyền' kết đôi trong Cây Ô Liu Màu Trắng chỉ qua một điểm đặc biệt?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ loạt ảnh của Dương Dương và Mã Tư Thuần được chụp theo phong cách màu cổ điển thời chiến. Theo đó, khi 2 bức ảnh đặt cạnh nhau khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì mang vibe của nam nữ chính của Cây Ô Liu Màu Trắng .

Cây Ô Liu Màu Trắng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quanh chuyện tình giữa một nữ phóng viên truyền hình vệ tinh và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa 2 người xảy ra khi cô phóng viên Tống Nhiễm gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn ở miền Đông Trung Quốc. Trước tình thế cấp bách, Tống Nhiễm đã được Lý Toản cứu thoát.

Sau những lần chạm mặt, cả hai đã xảy ra 'phản ứng hóa học'. Lý Toản nhận ra bên ngoài dáng vẻ mạnh mẽ và dũng cảm của nữ phóng viên là một cô gái yếu đuối. Tình cảm của cả hai chớm nở cũng là lúc cuộc tấn công bằng bom bất ngờ xuất hiện. Đôi trẻ bị chia cắt và mất liên lạc. Tuy nhiên sau nhiều lần nỗ lực tìm kiếm và gác bỏ những hiểu lầm trong quá khứ, cuối cùng Lý Toản và Tống Nhiễm trở về bên nhau.

Mã Tư Thuần leo lên đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2016 nhờ bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh. Cùng Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần giành giải Nữ chính xuất sắc của lễ trao giải điện ảnh Kim Mã lần thứ 53. Được biết, đây là vinh quang khó có được, giúp Mã Tư Thuần vượt lên trên nhóm minh tinh 8X tại Trung Quốc.

Dương Dương là một trong những nam đỉnh lưu lượng được yêu thích nhất Cbiz hiện nay. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai đốn tim khán giả, anh chàng còn có tên tuổi gắn liền với rất nhiều bộ phim thành công cùng với khả năng gánh phim.

Được biết, Cây Ô Liu Màu Trắng có đề tài quân sự, khó nhằn nên đòi hỏi diễn viên phải có chút kinh nghiệm để cân nổi vai diễn trong bộ phim này. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng với visual đỉnh cao cùng tên tuổi và khả năng diễn xuất của Mã Tư Thuần và Dương Dương thì màn kết hợp này sẽ tạo nên sự bùng nổ nếu cả hai được lựa chọn đóng chính trong bộ phim.