Hé lộ tạo hình mới của Cúc Tịnh Y trong phim mới: 'Đẹp nhưng vẫn còn kém xa Bạch Lộc'

Tạo hình mới của Cúc Tịnh Y bị chê không đủ đẹp bàng Bạch Lộc.

Cách đây không lâu, Cúc Tịnh Y đã chính thức tham gia buổi khai máy dự án cổ trang Hoa Gian Lệnh. Lần này, cô nàng hợp tác cùng chàng nam phụ si tình của màn ảnh Hoa ngữ là Lưu Học Nghĩa. Theo nhiều người đây sẽ là dự án giúp cô nàng trở lại cuộc đua trong làng phim ảnh Cbiz khi các đối thủ của cô nàng như Bạch Lộc,...đều đã cho ra mắt dự án mới. Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc - Ảnh: Internet Như một cách để hâm nóng sức hút của phim, mới đây tạo hình mới của mỹ nhân 4000 năm đã được hé lộ. Dẫu vậy lượng người phản ánh về tạo hình này lại mang tới kết quả trái ngược so với mong đợi.

Cụ thể có nhiều ý kiến cho rằng tạo hình này của Cúc Tịnh Y ở Hoa Gian Lệnh nhìn thì đẹp nhưng lại quá nhạt nhòa. Cũng có dân mạng bày tỏ lo ngại cô nàng sẽ bị nữ phụ lấn át khi đứng chung khung hình. Đặc biệt hơn là tạo hình này của Cúc Tịnh Y bị chê không bằng một góc tạo hình của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều cư dân mạng bày tỏ đây chỉ mới là tạo hình đầu tiên của Cúc Tịnh Y ở Hoa Gian Lệnh. Sau này nàng tiểu hoa chắc chắn sẽ có thêm nhiều thiết kế bắt mắt hơn. Chính vì vậy để so sánh ai đẹp hơn ai bây giờ là vẫn còn quá sớm. Hoa Gian Lệnh kể về nữ chính Dương Thái Vi (Cúc Tịnh Y) tiểu thư nhà họ Dương và Phan Việt (Lưu Học Nghĩa) - thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Hai người đã được hứa hôn từ thời thơ ấu. Gia tộc Dương Thái Vi chịu hàm oan, cả tộc bị hại. Nghi ngờ người đứng sau là vị hôn phu của mình, nàng thay đổi thân phận, quyết tìm ra chân tướng, lột mặt nạ sát nhân của vị hôn phu, báo thù cho gia tộc.

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