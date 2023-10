Nghịch lý phim Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh lẫn Bạch Lộc bị 'ném đá' vì đóng chính nhưng lại xuất hiện quá nhiều

Trên thực tế, có không ít người nghi ngờ lời chê Gió Thổi Bán Hạ để nữ chính xuất hiện quá nhiều là từ antifan. Bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, lại chê cô có thời lượng lên hình quá nhiều thì đúng là chẳng còn gì để nói. Có lẽ, do Triệu Lệ Dĩnh diễn quá tốt, nhan sắc quá ổn rồi nên chẳng còn gì để chê, liền bất chấp chê nữ chính xuất hiện nhiều quá chăng?

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc

Gần nhất chính là drama “duy quyền” (fan lên tiếng đòi công bằng cho thần tượng) của fan Trần Đô Linh và Đặng Vi. Chẳng là sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng, các couple bắt đầu hoạt động và cặp đôi hot nhất của phim là Thương Tâm Duyệt Lẫm (tên fan couple của Trần Đô Linh - Đặng Vi).

Cặp đôi phụ có ít thời lượng lên sóng khiến fan couple la ó - Ảnh: Youku

Tuy có lượng couple fan đứng đầu, nhưng Đặng Vi và Trần Đô Linh trong phim đến giờ vẫn chưa có nhiều phân cảnh nổi bật, ngoại trừ phân đoạn đám cưới của cả 2. Sau gần 10 tập phim, thời lượng của nam nữ phụ đúng là có ít hơn nam nữ chính, cho nên fan couple Thương Tâm Duyệt Lẫm bắt đầu vùng lên, đòi lại công bằng cho thần tượng của mình.

La Vân Hi và Bạch Lộc bị chê vì xuất hiện quá nhiều - Ảnh: Youku

Không dừng lại ở đó, fan couple sau đó còn chê bai La Vân Hi và Bạch Lộc xuất hiện quá nhiều, hi vọng đoàn phim có thể giảm bớt thời lượng lên hình của cặp chính và nhường cho cặp phụ. Dĩ nhiên, những ý kiến này sau đó gây ra nhiều tranh cãi, bởi từ xưa tới nay, diễn viên chính luôn phải xuất hiện nhiều nhất. Để phụ lấn lướt, lẽ nào lại muốn bị mỉa mai như cái thời La Vân Hi đóng Hương Mật Tựa Khói Sương, hay Bạch Lộc đóng Phượng Tù Hoàng?

Chuyện nam nữ chính có nhiều đất diễn trong một bộ phim là điều hết sức bình thường. Thậm chí đây là điều bắt buộc bởi cả câu chuyện đều xoay quanh 2 nhân vật đó, lấy nam nữ chính làm trung tâm. Nghịch lý là màn ảnh Hoa ngữ lại có cái sự lạ, đó là một bộ phận netizen chê vai chính xuất hiện quá nhiều. Thậm chí fan của nam nữ phụ cũng vùng lên, đòi công bằng cho thần tượng bằng cách đề xuất giảm thời lượng của nam nữ chính khiến nhiều người khó hiểu.