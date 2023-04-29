Nghịch lý phim Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh lẫn Bạch Lộc bị 'ném đá' vì đóng chính nhưng lại xuất hiện quá nhiều

Phim của Bạch Lộc hay Triệu Lệ Dĩnh bị cho điểm thấp vì thời lượng lên sóng của nữ chính quá nhiều.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện những thông tin tiêu cực về bộ phim. Cụ thể, một số tác giả, biên kịch nổi tiếng đã công khai bênh vực đoàn phim Gió thổi Bán Hạ, đồng thời lên án những khán giả ác ý, cố tình đánh giá 1 sao để hạ bệ bộ phim. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong tác phẩm Gió thổi bán hạ được đánh giá cao - Ảnh: Weibo Đáng chú ý hơn, các khán giả này lý giải rằng chấm cho phim 1 sao là vì nữ chính Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt tròn đầy hay xuất hiện quá nhiều trong các cảnh quay. Việc nữ chính có đất diễn nhiều vượt trội cũng khiến khán giả cảm thấy không hài lòng.

Tuy nhiên, cô lại bị một bộ phận fan 'ném đá' vì xuất hiện quá nhiều - Ảnh:Weibo Những người này cho rằng, đoàn phim nên sắp xếp kịch bản và phân chia đất diễn hợp lý hơn. Dẫu biết Triệu Lệ Dĩnh là nhân tố chiếm spotlight nhưng việc tập trung quá nhiều vào tuyến vai của cô cũng phần nào khiến các nhân vật còn lại bị mờ nhạt. Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh bị chê bai vì nữ chính có gương mặt tròn đầy, đồng thời xuất hiện quá nhiều trong các cảnh phim - Ảnh: Weibo Trên thực tế, có không ít người nghi ngờ lời chê Gió Thổi Bán Hạ để nữ chính xuất hiện quá nhiều là từ antifan. Bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, lại chê cô có thời lượng lên hình quá nhiều thì đúng là chẳng còn gì để nói. Có lẽ, do Triệu Lệ Dĩnh diễn quá tốt, nhan sắc quá ổn rồi nên chẳng còn gì để chê, liền bất chấp chê nữ chính xuất hiện nhiều quá chăng?

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc Gần nhất chính là drama “duy quyền” (fan lên tiếng đòi công bằng cho thần tượng) của fan Trần Đô Linh và Đặng Vi. Chẳng là sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng, các couple bắt đầu hoạt động và cặp đôi hot nhất của phim là Thương Tâm Duyệt Lẫm (tên fan couple của Trần Đô Linh - Đặng Vi). Cặp đôi phụ có ít thời lượng lên sóng khiến fan couple la ó - Ảnh: Youku Tuy có lượng couple fan đứng đầu, nhưng Đặng Vi và Trần Đô Linh trong phim đến giờ vẫn chưa có nhiều phân cảnh nổi bật, ngoại trừ phân đoạn đám cưới của cả 2. Sau gần 10 tập phim, thời lượng của nam nữ phụ đúng là có ít hơn nam nữ chính, cho nên fan couple Thương Tâm Duyệt Lẫm bắt đầu vùng lên, đòi lại công bằng cho thần tượng của mình. La Vân Hi và Bạch Lộc bị chê vì xuất hiện quá nhiều - Ảnh: Youku Không dừng lại ở đó, fan couple sau đó còn chê bai La Vân Hi và Bạch Lộc xuất hiện quá nhiều, hi vọng đoàn phim có thể giảm bớt thời lượng lên hình của cặp chính và nhường cho cặp phụ. Dĩ nhiên, những ý kiến này sau đó gây ra nhiều tranh cãi, bởi từ xưa tới nay, diễn viên chính luôn phải xuất hiện nhiều nhất. Để phụ lấn lướt, lẽ nào lại muốn bị mỉa mai như cái thời La Vân Hi đóng Hương Mật Tựa Khói Sương, hay Bạch Lộc đóng Phượng Tù Hoàng? Chuyện nam nữ chính có nhiều đất diễn trong một bộ phim là điều hết sức bình thường. Thậm chí đây là điều bắt buộc bởi cả câu chuyện đều xoay quanh 2 nhân vật đó, lấy nam nữ chính làm trung tâm. Nghịch lý là màn ảnh Hoa ngữ lại có cái sự lạ, đó là một bộ phận netizen chê vai chính xuất hiện quá nhiều. Thậm chí fan của nam nữ phụ cũng vùng lên, đòi công bằng cho thần tượng bằng cách đề xuất giảm thời lượng của nam nữ chính khiến nhiều người khó hiểu.

Danh tính người đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh vừa 'sợ' vừa kính nể suốt 9 năm qua Không giống như Dương Mịch và Angelababy, xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh là không cao, cô chăm chỉ làm việc suốt 16 năm mới có được địa vị như hiện tại, xứng danh là nữ cường trong làng giải trí.

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