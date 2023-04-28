Không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân công khai tình cũ từ 12 năm trước liệu còn đẹp đôi?

Sau màn hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh ở Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân đang nghỉ ngơi và tìm kiếm dự án phim mới. Gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết nam diễn viên đã được mời vào vai nam chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên. Trước đó, phần phim Nguyệt Hồng Thiên đã được giao Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính.

Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong Sở Kiều - Ảnh: Internet

Nếu Lâm Canh Tân nhận lời đóng chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên, anh chàng sẽ tái hợp cùng người tình màn ảnh một thời là Lưu Thi Thi. Hai ngôi sao 8x này đã từng hợp tác trong Bộ Bộ Kinh Tâm năm 2011. Mối tình đơn phương của Thập Tứ A Ca với Nhược Hy năm xưa vẫn khiến bao khán giả phải tiếc nuối.