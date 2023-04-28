Không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân công khai tình cũ từ 12 năm trước liệu còn đẹp đôi?

Sao quốc tế 28/04/2023 06:40

Lâm Canh Tân sắp công khai bạn gái mới, cô gái từng là tình cũ cách đây 12 năm không phải Triệu Lệ Dĩnh

Sau màn hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh ở Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân đang nghỉ ngơi và tìm kiếm dự án phim mới. Gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết nam diễn viên đã được mời vào vai nam chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên. Trước đó, phần phim Nguyệt Hồng Thiên đã được giao Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính.

Không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân công khai tình cũ từ 12 năm trước liệu còn đẹp đôi? - Ảnh 1
Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong Sở Kiều - Ảnh: Internet

Nếu Lâm Canh Tân nhận lời đóng chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên, anh chàng sẽ tái hợp cùng người tình màn ảnh một thời là Lưu Thi Thi. Hai ngôi sao 8x này đã từng hợp tác trong Bộ Bộ Kinh Tâm năm 2011. Mối tình đơn phương của Thập Tứ A Ca với Nhược Hy năm xưa vẫn khiến bao khán giả phải tiếc nuối.

Không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân công khai tình cũ từ 12 năm trước liệu còn đẹp đôi? - Ảnh 2
Lâm Canh Tân và Lưu Thi Thi trong Bộ Bộ Kinh Tâm - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả đùa vui rằng Lâm Canh Tân thật có duyên với các mối tình cũ, trước là Triệu Lệ Dĩnh, sau là Lưu Thi Thi. Dân tình ủng hộ việc nam diễn viên vào vai chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên. Không chỉ có diễn xuất tốt, cả Lâm Canh Tân và Lưu Thi Thi đều có tạo hình cổ trang nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, việc viết tiếp mối tình dang dở ở Bộ Bộ Kinh Tâm, việc tái hợp cũng sẽ giúp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên được khán giả chú ý hơn.

Không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân công khai tình cũ từ 12 năm trước liệu còn đẹp đôi? - Ảnh 3
Lâm Canh Tân và Lưu Thi Thi trên thảm đỏ - Ảnh: Internet
Không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân công khai tình cũ từ 12 năm trước liệu còn đẹp đôi? - Ảnh 4
Lâm Canh Tân với vẻ ngoài điển trai và điện ảnh - Ảnh: Internet
Không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân công khai tình cũ từ 12 năm trước liệu còn đẹp đôi? - Ảnh 5
Lâm Canh Tân còn từng đảm nhận vai trò người mẫu - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đưa ra, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên ngoài Lưu Thi Thi và Lâm Canh Tân còn có sự tham gia của Trương Vân Long, Ngô Tuyên Nghi. Hiện khán giả đang mong đợi thông tin chính thức từ phía nhà sản xuất.

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