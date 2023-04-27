Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/4/2023: Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đang giành nhau phiên vị, Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Dương Mịch trong phim cổ trang?

2. Hiện tại Trương Tịnh Nghi phát triển khá tốt, hai năm qua phim phát sóng liên tục. Công ty lấy được phim điện ảnh hay dự án phim truyền hình nào tốt đều sẽ đưa cho cô ấy.

1. "Trường Phong Độ" của Bạch Kính Đình và Tống Dật sẽ lên sóng vào tháng 6 trên iQiyi. Hai người chưa chia tay, phim chiếu sẽ xào một chút.

4. Thành Long rất hài lòng với phim điện ảnh của mình, không ngờ danh tiếng vẫn luôn bị vùi dập không thương tiếc.

5. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đang giành nhau nhất phiên, Bạch Lộc sẽ không dễ dàng nhượng bộ.

6. Thái Từ Khôn không có kết hôn, hiện tại độc thân.

7. Là một nghệ sĩ, Dương Tử rất ám ảnh về ngoại hình. Yêu cầu từ người trong và ngoài ngành đều rất cao và khó có thể đạt được với cô ấy nên lo lắng ngày một trầm trọng thêm.

8. Trương Nghệ Phàm và Trần Lập Nông có mối quan hệ rất tốt khi ở riêng. Dù cả hai vẫn chưa đến mức yêu đương nhưng đoàn đội đã phải cảnh cáo họ đừng quá thân thiết.

9. Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu có thể sẽ tham gia chương trình về vợ chồng.

10. "Phế hậu tướng quân" được chuyển thể. Diễn viên chính tạm định là Tiêu Chiến, Dương Mịch.

11. Trần Đô Linh và Doãn Chính hẹn hò là chuyện xảy ra rất lâu trong giới.

12. Lộc Hàm và Vương Miễn hai người họ có rất nhiều sở thích chung.

13. Dù lịch trình có bận thế nào, Chung Sở Hi cũng luôn dành thời gian đi tập gym và không cho phép bản thân mình có chút mỡ thừa nào.

14. Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân có cơ hội hợp tác lần 2. Hai người cũng đã nhận được kịch bản, chỉ cần 2 bên không có mâu thuẫn khi nói tới điều kiện thì về cơ bản hợp đồng đã định.

15. Ngoài Bạch Lộc, diễn viên nữ Vu Chính ưu ái là Hà Thụy Hiền. Hiện giờ, Vu Chính muốn tìm Vương Hạc Đệ hợp tác với cô.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.