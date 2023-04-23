Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/4/2023: Ngu Thư Hân đến Hàn Quốc tìm một đội tạo hình xuất sắc, La Vân Hi không hưởng nhiều lợi ích từ "Trường Nguyệt Tẫn Minh"?

2. Angela Baby rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ truyền thông và thường xuyên lì xì.

1. La Vân Hi gầy nhưng không yếu anh ấy vẫn thường xuyên đi tập thể hình, nên có thể bế bạn diễn dễ dàng.

4. Phim của Đàm Tùng Vận số liệu tốt nhưng độ thảo luận trên các trang mạng xã hội lại không cao.

3. Vương Nhất Bác hiện tại cũng bắt đầu có yêu cầu đối với đoàn đội, người đại diện độc quyền đã vào vị trí, dù sao bản thân còn nuôi một công ty, công ty không thể trói buộc nam diễn viên.

5. Ngu Thư Hân đã đến Hàn Quốc tìm một đội tạo hình xuất sắc. Sau này cô ấy muốn xây dựng hình ảnh là một đại mỹ nhân.

6. Châu Vũ Đồng ký tên chủ yếu là vì có người làm tiếp thị và kinh doanh cho cô, Nhất Tâm ở phương diện điện ảnh và truyền hình không cho cô bao nhiêu tài nguyên, bản thân cô đối với khối này yêu cầu cũng không cao.

7. Trịnh Nghiệp Thành sau khi diễn "Mỉm cười rất khuynh thành" sau đó trở mặt với công ty, bỏ lỡ thời kỳ phát triển tốt nhất.

8. Tống Tổ Nhi coi như là rất liều mạng, liền mạch vào tổ là bình thường, trong lúc đó còn có thời trang kinh doanh cùng với lời mời tạp kỹ, thật sự rất ít khi dành cho mình thời gian nghỉ ngơi hơn một tuần.

9. Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba không lên được CCTV, đến đài cũng trả lại. Hiện tại phải chiếu mạng trên Tencent và iQiyi.

10. La Vân Hi không hưởng được nhiều lợi ích từ phim cổ trang "Trường Nguyệt Tẫn Minh" mới chiếu gần đây, thậm chí còn trở thành đối tượng bị chê bai nhiều.

11. Phim cổ trang Iqiyi " Vân Tú Hành" Tăng Thuấn Hi, Lý Nhất Đồng 26/4 khai má

12. Da của Trương Tịnh Nghi rất đẹp, cô ấy cũng không thích makeup nhiều, ngoài sự kiện ra thì hầu hết cô ấy đều để mặt mộc.

13. Tống Uy Long là một người đàn ông thẳng tắp thuần túy, anh không có chút hứng thú nào đối với người đồng tính, ngược lại đặc biệt thích nữ sinh dáng người cao gầy.

14.T rương Nghệ Hưng, Thái Từ Khôn có quan hệ cá nhân rất tốt, chủ yếu là con đường phát triển của hai người không giống nhau, bình thường sẽ giới thiệu tài nguyên cho nhau.

15. Phim điện ảnh "Chuyển Niệm Hoa Khai" do Giả Linh làm tổng đạo diễn, Tôn Tập Bân đạo diễn, diễn viên chính Giả Linh, Trương Tiểu Phi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.