Vì sao nói Công Tố Tinh Anh chính là 'tia sáng' trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 30/04/2023 14:15

"Công tố tinh anh" được xem là niềm hi vọng sẽ đem lại danh tiếng cho nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba.

Từng là nữ diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật và lượng fan đông đảo, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng chiếm được vị thế vững vàng trong làng phim ảnh dù diễn xuất kém. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, mặc dù người đẹp này từng rất được ưu ái nhưng cô mãi bị gắn mác "bình hoa di động" và chưa có phim thực sự bứt phá.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ cho rằng, "Công tố tinh anh" được xem là niềm hi vọng sẽ đem lại danh tiếng cho nữ diễn viên. Bởi ở phim này, cô "lột xác" với hình ảnh mới trong một bộ phim về đề tài hành động, phá án. Đây là màu phim khác biệt so với những tác phẩm thị trường trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Vì sao nói Công Tố Tinh Anh chính là 'tia sáng' trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, dự án phim “Công tố tinh anh” lại gặp nhiều khó khăn để có thể lên sóng màn ảnh nhỏ. Bằng chứng là thời gian qua, phim bị hoãn chiếu liên tục. Điều này khiến nữ diễn viên và các fan của cô không khỏi nóng lòng. Tuy nhiên, theo một số thông tin mới nhất, "Công tố tinh anh" dự kiến sẽ được lên sóng trong tháng 5 tới.

Điều này mở ra cơ hội và thách thức với nữ diễn viên. Về cơ hội, sau loạt ồn ào, bộ phim này lên sóng phần nào giúp Địch Lệ Nhiệt Ba hâm nóng tên tuổi.

Vì sao nói Công Tố Tinh Anh chính là 'tia sáng' trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2Vì sao nói Công Tố Tinh Anh chính là 'tia sáng' trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 3Vì sao nói Công Tố Tinh Anh chính là 'tia sáng' trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 4

"Công tố tinh anh" với sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ, Cao Hâm, Hàn Đống, Trương Khả Doanh, Vưu Tĩnh Như... Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc được phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của Viện kiểm sát Giang Thành (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

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