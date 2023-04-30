Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký

Sao quốc tế 30/04/2023 16:03

Mới đây, dự án cổ trang Nhan Tâm Ký đã chính thức khai máy, công bố dàn cast chính do La Vân Hi và Tống Dật đóng chính khiến dân tình phấn khích.

Những ngày qua, cái tên La Vân Hi được công chúng quan tâm rầm rộ khi đảm nhận vai chính trong bộ phim đang hot hiện nay –Trường Nguyệt Tẫn Minh. Bộ phim vẫn còn đang trong giờ phút cao trào, gay cấn thì mới đây, La Vân Hi đã chính thức gia nhập đoàn phim mới.

Theo đó, dự án cổ trang Nhan Tâm Ký đã bất ngờ tung poster đầu tiên công bố đội hình vô cùng chất lượng. Điểm đáng chú ý của bộ phim lần này là sự kết hợp giữa La Vân Hi và Tống Dật khiến dân tình phấn khích. Dự án thuộc đề tài cổ trang, phá án do đạo diễn phim ‘Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương’ và biên kịch phim ‘Đông Cung’ cầm trịch.

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 1Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 2

Bên cạnh đó, những tạo hình đầu tiên của Tống Dật và La Vân Hi trong Nhan Tâm Ký cũng đã được hé lộ. Xuất hiện trong buổi khai máy, chàng mỹ nam Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn với tạo hình bạch y, tóc búi củ hành khoe gương mặt điển trai. Trong khi đó, nữ chính Tống Dật lại dịu dàng, xinh đẹp trong bộ trang phục màu cam nhạt.

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 3Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 4Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 5Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 6Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 7Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 8Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 9Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 10Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 11Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 12

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước màn kết hợp này. Theo đó, cả La Vân Hi và Tống Dật đều có tạo hình cổ trang cuốn hút và diễn xuất tốt. Nếu La Vân Hi đã khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ với mỹ danh ‘mỹ nam cổ trang’ thì Tống Dật cũng được biết đến là 'mỹ nhân cổ trang' thế hệ mới trên màn ảnh Hoa ngữ.

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 13

Tống Dật từng nổi tiếng với vai Tô Đàn Nhi trong phim Ở Rể cùng Quách Kỳ Lân, ‘vợ’ của Vương Nhất Bác trong Phong Khởi Lạc Dương. Trên màn ảnh, diễn xuất của Tống Dật được đánh giá nhuần nhuyễn, đa dạng cảm xúc. Cô có nhan sắc sắc sảo, sang trọng.

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 14

Nhan Tâm Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Trường An Bí Sử Ký, thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Nội dung phim lấy bối cảnh dưới triều đại của Đường Trung Tông, án oan nhiều vô số. Giang Tâm Bạch (La Vân Hi) kiêm chức Quận Vương vốn ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận nhưng mắc chứng ‘mù mặt’. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, anh vô tình gặp Nham Nam Tinh (Tống Dật) - một nữ y giang hồ, trên người mang căn bệnh kỳ lạ ‘thay đổi dung nhan’.

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 15

Trên con đường tìm ra chân tướng vụ án năm xưa của gia đình mình, Giang Tâm Bạch dần nảy sinh tình cảm với Nham Nam Tinh. Hai người không đánh không quen nhau, bởi vì bí mật của từng người, mà cả hai đã cùng nhau trải qua mối nhân duyên kỳ diệu ‘tam kết tam ly’, cuối cùng nắm tay quét sạch gian tà.

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Từ khóa:   La Vân Hi Tống Dật Nhan Tâm Ký sao hoa ngữ cbiz

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