'Tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong lộ diện sau ồn ào bị bạn trai gán nợ bằng clip nóng

Dự án Chước Chước Phong Lưu được xem là dự án đánh dấu sự trở lại cũng như được kì vọng lấy lại hào quang năm nào của Phùng Thiệu Phong . Tuy nhiên, phim chưa ấn định được thời gian lên sóng và có khả năng sẽ phải ‘đắp chiếu’ khá lâu vì scandal gần đây của Cảnh Điềm .

Mới đây, Cảnh Điềm đã tung bộ ảnh mặt mộc vô cùng xinh đẹp của mình. Nhan sắc trong trẻo của cô nàng lập tức lọt hot search Weibo. Tại phần bình luận, ngoài việc ca ngợi trạng thái tích cực của Cảnh Điềm, khán giả còn so sánh nhan sắc của cô với các diễn viên hạng A của Trung Quốc.

Theo đó, có người cho rằng nếu xét về nhan sắc thì Cảnh Điềm đủ sức khiến dàn mỹ nhân Cbiz khác như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Cúc Tịnh Y,...lép vế. Tuy nhiên, số khác lại nghĩ ai đẹp hơn ai còn tùy vào gu của mỗi người, mọi sự so sánh chỉ có tác dụng tham khảo.

Cảnh Điềm nổi tiếng là mỹ nhân bậc nhất Trung Quốc với các mỹ danh ‘Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh’. Diễn xuất của cô không được đánh giá cao, nhưng nhờ vai diễn trong phim Tư Đằng, cô thoát mác 'bình hoa di động'.

Hồi đầu tháng 4, Cảnh Điềm trở thành tâm điểm chú ý khi phóng viên kinh tế Lý Vi Ngao của trang The Economic Observer đăng tải thông tin cựu vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa nợ nần cờ bạc, gán cho chủ nợ hình ảnh, video nóng của bạn gái cũ Cảnh Điềm.

Trương Kế Khoa phủ nhận sự việc và cũng im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua. Tờ Sohu đăng tải thông tin cựu sao bóng bàn bị cảnh sát triệu tập nhưng vẫn chưa được xác nhận. Trác Vỹ - người được mệnh danh là hung thần của nghệ sĩ Trung Quốc – tiết lộ anh đã nhận được cuộc gọi của S – chủ nợ của Trương Kế Khoa và tiết lộ họ Trương thua 17 triệu NDT (2,5 triệu USD) tại sòng bài từ Myanmar. Vì không thể xoay xở, Trương Kế Khoa đã kéo Cảnh Điềm vào ‘chịu trận’ thay mình.

Suốt thời gian xảy ra ồn ào, mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản mua, bán hình, clip nóng được cho là của Cảnh Điềm. Nữ diễn viên trở thành nạn nhân của công nghệ deepfake khi bị ghép mặt vào nhiều băng hình đồi trụy, gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Cảnh Điềm vẫn chọn cách giữ im lặng, chờ ồn ào lắng xuống.