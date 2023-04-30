'Tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong lộ diện sau ồn ào bị bạn trai gán nợ bằng clip nóng

Sao quốc tế 30/04/2023 14:05

Mới đây, 'tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong chính thức lộ diện sau ồn ào bị bạn trai gán nợ bằng clip nóng.

Dự án Chước Chước Phong Lưu được xem là dự án đánh dấu sự trở lại cũng như được kì vọng lấy lại hào quang năm nào của Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, phim chưa ấn định được thời gian lên sóng và có khả năng sẽ phải ‘đắp chiếu’ khá lâu vì scandal gần đây của Cảnh Điềm.

'Tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong lộ diện sau ồn ào bị bạn trai gán nợ bằng clip nóng - Ảnh 1

Mới đây, Cảnh Điềm đã tung bộ ảnh mặt mộc vô cùng xinh đẹp của mình. Nhan sắc trong trẻo của cô nàng lập tức lọt hot search Weibo. Tại phần bình luận, ngoài việc ca ngợi trạng thái tích cực của Cảnh Điềm, khán giả còn so sánh nhan sắc của cô với các diễn viên hạng A của Trung Quốc.

'Tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong lộ diện sau ồn ào bị bạn trai gán nợ bằng clip nóng - Ảnh 2'Tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong lộ diện sau ồn ào bị bạn trai gán nợ bằng clip nóng - Ảnh 3'Tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong lộ diện sau ồn ào bị bạn trai gán nợ bằng clip nóng - Ảnh 4'Tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong lộ diện sau ồn ào bị bạn trai gán nợ bằng clip nóng - Ảnh 5

Theo đó, có người cho rằng nếu xét về nhan sắc thì Cảnh Điềm đủ sức khiến dàn mỹ nhân Cbiz khác như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Cúc Tịnh Y,...lép vế. Tuy nhiên, số khác lại nghĩ ai đẹp hơn ai còn tùy vào gu của mỗi người, mọi sự so sánh chỉ có tác dụng tham khảo.

Cảnh Điềm nổi tiếng là mỹ nhân bậc nhất Trung Quốc với các mỹ danh ‘Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh’. Diễn xuất của cô không được đánh giá cao, nhưng nhờ vai diễn trong phim Tư Đằng, cô thoát mác 'bình hoa di động'.

'Tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong lộ diện sau ồn ào bị bạn trai gán nợ bằng clip nóng - Ảnh 6

Hồi đầu tháng 4, Cảnh Điềm trở thành tâm điểm chú ý khi phóng viên kinh tế Lý Vi Ngao của trang The Economic Observer đăng tải thông tin cựu vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa nợ nần cờ bạc, gán cho chủ nợ hình ảnh, video nóng của bạn gái cũ Cảnh Điềm.

Trương Kế Khoa phủ nhận sự việc và cũng im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua. Tờ Sohu đăng tải thông tin cựu sao bóng bàn bị cảnh sát triệu tập nhưng vẫn chưa được xác nhận. Trác Vỹ - người được mệnh danh là hung thần của nghệ sĩ Trung Quốc – tiết lộ anh đã nhận được cuộc gọi của S – chủ nợ của Trương Kế Khoa và tiết lộ họ Trương thua 17 triệu NDT (2,5 triệu USD) tại sòng bài từ Myanmar. Vì không thể xoay xở, Trương Kế Khoa đã kéo Cảnh Điềm vào ‘chịu trận’ thay mình.

'Tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong lộ diện sau ồn ào bị bạn trai gán nợ bằng clip nóng - Ảnh 7

Suốt thời gian xảy ra ồn ào, mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản mua, bán hình, clip nóng được cho là của Cảnh Điềm. Nữ diễn viên trở thành nạn nhân của công nghệ deepfake khi bị ghép mặt vào nhiều băng hình đồi trụy, gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Cảnh Điềm vẫn chọn cách giữ im lặng, chờ ồn ào lắng xuống.

 

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này?

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này?

Tạo hình mỹ nhân thời Đường của Dương Tử trong Trường Tương Tư đã bị một blogger đem lên bàn cân so sánh với những mỹ nhân khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm Phùng Thiệu Phong sao hoa ngữ Chước Chước Phong Lưu vbiz

TIN LIÊN QUAN

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này?

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này?

Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'?

Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'?

Cảnh Điềm và nhiều nghệ sĩ Trung Quốc khiến khán giả thất vọng vì quảng cáo sai sự thật

Cảnh Điềm và nhiều nghệ sĩ Trung Quốc khiến khán giả thất vọng vì quảng cáo sai sự thật

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm từ công chúa được o bế đến sao nữ không ai chống lưng

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm từ công chúa được o bế đến sao nữ không ai chống lưng

Dàn sao Hoa Ngữ 'suýt' mất cơ hội đổi đời vì từng muốn từ chối vai diễn: Ngô Kỳ Long không muốn làm Tứ A Ca vì sợ cạo đầu, Cảnh Điềm sợ kịch bản của Tư Đằng

Dàn sao Hoa Ngữ 'suýt' mất cơ hội đổi đời vì từng muốn từ chối vai diễn: Ngô Kỳ Long không muốn làm Tứ A Ca vì sợ cạo đầu, Cảnh Điềm sợ kịch bản của Tư Đằng

Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong, netizen nghi vấn cặp đôi sắp 'nối lại tình xưa'?

Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong, netizen nghi vấn cặp đôi sắp 'nối lại tình xưa'?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê