Lộ bằng chứng Quan Hiểu Đồng 'lén lút' hẹn hò 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận dù đã là 'hoa có chủ'?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận lộ bằng chứng hẹn hò với Quan Hiểu Đồng dù cô nàng đang trong mối quan hệ kín tiếng với Lộc Hàm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tống Uy Long lộ bằng chứng hẹn hò với Quan Hiểu Đồng. Theo đó, có bài viết chỉ ra rằng cặp đôi này đều đăng hình ảnh ôm một chú chó màu trắng trên tay vào cùng thời điểm, điều này đúng là bất thường. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra về mối quan hệ giữa Quan Hiểu Đồng và Tống Uy Long. Hiện tại, phía hai diễn viên chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò này.

Đứng trước thông tin này, nhiều người cho rằng việc cặp đôi cùng ôm chó trắng là điều bình thường, chẳng có gì đáng bàn luận. Đồng thời, họ đính chính rằng mối quan hệ giữa cặp đôi chỉ là bạn bè bình thường.

Quan Hiểu Đồng và Tống Uy Long từng hợp tác trong Phượng Tù Hoàng. Tuy bộ phim này không thể đại bạo nhưng Tống Uy Long và Quan Hiểu Đồng được nhận xét là rất đẹp đôi, hợp với vai diễn Dung Chỉ và Sở Ngọc.

Được biết, Quan Hiểu Đồng hiện là ‘hoa đã có chủ’ với mối tình 6 năm kín tiếng với nam diễn viên Lộc Hàm. Cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung trong phim truyền hình Cú đấm ngọt ngào (Sweet Combat). Khi cặp sao công bố yêu nhau, Weibo bị quá tải do lượng người truy cập, tìm kiếm thông tin quá lớn.

Suốt những năm yêu đương, cả hai đã nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò khắp nơi trên thế giới, đến trường quay thăm nhau, thậm chí còn bị phóng viên ghi hình cảnh về một nhà, làm dấy lên tin đồn sống thử. Bất chấp những ồn ào, trong 6 năm, tình cảm của hai người phát triển ổn định.

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