'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận gặp 'vận đen', phim sắp ra rạp bị khán giả đòi tẩy chay vì một lý do không ngờ?

Dự án điện ảnh Đã Bao Năm Qua do Trương Tân Thành và Tôn Thiên thu hút sự chú ý của khán giả khi chính thức công bố lịch công chiếu vào ngày 28/4 tới. Chuyện không có gì để nói nếu Trương Tân Thành và Tôn Thiên dính vào scandal PR ‘không đẹp’ cho bộ phim.

Theo đó, mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền đoạn video Trương Tân Thành dẫn Tôn Thiên vào khách sạn. Đoạn clip này được cho là của một paparazzi quay lén để tung tin hẹn hò của người nổi tiếng. Theo đó, tiêu đề chấn động đính kèm đoạn clip càng khiến netizen đứng ngồi không yên: “Có người chụp được Trương Tân Thành dẫn Tôn Thiên vào khách sạn, nghi vấn hẹn hò”.

Giữa lúc dân tình đang phấn khích trước thông tin ‘phim giả tình thật’ của cặp đôi thì họ nhận ra sự thật đây chỉ là cách tuyên truyền cho phim điện ảnh Đã Nhiều Năm Như Thế sắp ra mắt. Đoạn clip dắt tay nhau vào khách sạn trên cũng do đoàn phim tung ra, có vẻ như đây là một phân cảnh trong phim.

Ngay lập tức, nhiều khán giả đã đòi tẩy chay phim điện ảnh sắp ra rạp này của Trương Tân Thành và Tôn Thiên vì cách PR quá lố của ekip. Tuy nhiên, một số khác thì cho rằng sự việc không đến nổi phải tẩy chay vì nhiều phim cũng làm vậy.

Trước đó, Trương Tân Thành và Tôn Thiên đã có buổi chụp ảnh cùng nhau để quảng bá cho dự án phim mới sẽ hợp tác chung là Đã Nhiều Năm Như Thế. Trong loạt ảnh, có thể thấy phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi đã khiến dân tình đều không khỏi bấn loạn, đem lại cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào lại vừa lãng mạn. Chính vì thế, sau màn PR không đẹp trên đã khiến nhiều khán giả mất đi thiện cảm và cân nhắc có nên đi xem phim hay không.

Đã Nhiều Năm Như Thế được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bát Nguyệt Trường An. Nội dung phim chủ yếu xoanh quanh câu chuyện của nữ chính Trần Kiến Hạ (Tôn Thiên) là một cô bé có hoàn cảnh khó khăn vừa bước vào ngôi trường trung học trọng điểm, ngày ngày nỗ lực học hành không ngừng để vươn tới nguyện vọng thi đỗ đại học.

Trong khoảng thời gian ấy, cô may mắn gặp được Lý Nhiên (Trương Tân Thành), chính sự quan tâm lo lắng của anh đã mang đến cho cô sức mạnh vô cùng to lớn. Tưởng chừng ngày tháng hạnh phuc sẽ kéo dài nhưng đến đến lúc tốt nghiệp, cả hai lại chẳng thể ở bên nhau, nhiều năm sau gặp lại thì câu chuyện tình của họ mới có được cái kết viên mãn.