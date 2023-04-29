Soi loạt mỹ nhân qua góc nghiêng thần thánh: Dương Mịch bị chê, Ngu Thư Hân mũi ngắn

Sao quốc tế 29/04/2023 13:53

Sở hữu nhan sắc cực phẩm nhưng loạt mỹ nhân này vẫn lộ khuyết điểm khi khoe góc nghiêng.

Từ xưa đến nay ngoại hình ưa nhìn vốn đã là tiêu chuẩn của các nữ diễn viên trong làng giải trí. Tuy nhiên có nhiều nữ diễn viên nhìn chính diện thì “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng khi khoe góc nghiêng, khuôn mặt của họ lại trở nên kém xinh, lộ nhiều khuyết điểm.

Dương Mịch   

Dương Mịch vốn nổi tiếng với đôi chân dài thẳng tắp thon gọn và đôi mắt long lanh thông minh. Tuy nhiên ngoài ưu điểm, cô được biết tới vì mái đầu trọc với đường mép tóc cao, lưa thưa tóc. Nhược điểm này không ít lần bị bạn bè của Dương Mịch đem ra trêu đùa và khiến các nhân viên hóa trang phải tìm cách cách khác nhau để che trán cao của cô lại.

Soi loạt mỹ nhân qua góc nghiêng thần thánh: Dương Mịch bị chê, Ngu Thư Hân mũi ngắn - Ảnh 1
Trán của Dương Mịch lộ rõ to khi chuyển về góc nghiêng - Ảnh: Internet

 Ngoài ra, khi lục lại một số bức ảnh chụp góc nghiêng của cô trong đêm hội Weibo, cư dân mạng phát hiện khuôn mặt nữ diễn viên rất khác lạ, mũi và cằm như bị hóp vào, trán rộng lộ ra.

Soi loạt mỹ nhân qua góc nghiêng thần thánh: Dương Mịch bị chê, Ngu Thư Hân mũi ngắn - Ảnh 2
Phần mũi cũng có phần khác lạ của nàng "Bạch Thiển" - Ảnh: Internet

Âu Dương Na Na

Âu Dương Na Na sở hữu một gương mặt hồn nhiên và trong sáng. Ở một số bức ảnh khi nhìn nghiêng, Âu Dương Na Na lại không đẹp như trong tưởng tượng của nhiều người. Có thể thấy đường nét trên khuôn mặt cô nàng bị trũng xuống, đồng thời, vị trí sống mũi cũng hơi tẹt. Cằm của Âu Dương Na Na cũng tương đối ngắn, xét về khía cạnh này thì nhìn nghiêng Âu Dương Na Na quả thực tương đối bình thường.

Soi loạt mỹ nhân qua góc nghiêng thần thánh: Dương Mịch bị chê, Ngu Thư Hân mũi ngắn - Ảnh 3
Gương mặt ở góc nghiêng của cô nàng không có gì nổi bật - Ảnh: Internet

Ngu Thư Hân 

Ngu Thư Hân là thành viên nổi bật nhất của nhóm THE9, thu hút nhiều sự quan tâm nhờ tính cách “mặn mòi” và những biểu cảm “làm lố”. Cô cũng là người "hút thị phi" nhất nhóm nhạc này khi nhất cứ nhất động đều bị cư dân mạng soi triệt để.

Soi loạt mỹ nhân qua góc nghiêng thần thánh: Dương Mịch bị chê, Ngu Thư Hân mũi ngắn - Ảnh 4
Ngu Thư Hân gây chú ý bằng biểu cảm có phần "ô dề" từ chương trình Thanh xuân có bạn trước khi trở thành một diễn viên - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã phàn nàn về khuôn mặt quá bình thường của Ngu Thư Hân. Đánh giá từ góc nhìn nghiêng, Ngu Thư Hân có khuôn mặt phẳng, mũi ngắn. Cảm giác khuôn mặt bình thường này càng rõ ràng hơn khi cô cùng khung hình với các nữ diễn viên khác.

Soi loạt mỹ nhân qua góc nghiêng thần thánh: Dương Mịch bị chê, Ngu Thư Hân mũi ngắn - Ảnh 5
Nhiều cư dân mạng sau khi nhìn những hình ảnh này đã không khỏi choáng váng trước nhan sắc của Ngu Thư Hân  khi nhìn từ góc độ này - Ảnh: Internet

Đường Yên

Đường Yên có khuôn mặt dài, trán không chỉ rộng mà còn cao, vì vậy trong khi hóa trang cô thường tìm đủ mọi cách để tóc mái rủ xuống che bớt phần trán lại. Khi đóng các vai nam, Đường Yên cũng đội mũ. Nhan sắc trước và sau khi lộ trán của Đường Yên bị đánh giá là rất khác biệt.

Soi loạt mỹ nhân qua góc nghiêng thần thánh: Dương Mịch bị chê, Ngu Thư Hân mũi ngắn - Ảnh 6
Chưa qua chỉnh sửa, cô nàng lộ rõ các khuyết đỉnh trên gương mặt ở góc nghiêng - Ảnh:Internet

 Mọi người có thể thấy trong một số bức ảnh profile trước đó, trên gò má của Đường Yên có những lỗ hõm rất rõ. Chính điều này khiến gương mặt của nữ diễn viên trở nên quá "nhọn", trông kém mịn màng. Đồng thời, phần trán của Đường Yên nhô cao nên nhìn tổng thể một bên khuôn mặt có chút không đồng đều.

Soi loạt mỹ nhân qua góc nghiêng thần thánh: Dương Mịch bị chê, Ngu Thư Hân mũi ngắn - Ảnh 7
Góc nghiêng của nàng Triệu Mặc Sênh khiến khán giả có chút thất vọng - Ảnh: Internet

 

 

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