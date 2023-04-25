Luôn bị cho rằng kém xa Triệu Lệ Dĩnh, fan Dương Mịch thả nhẹ bằng chứng thần tượng của mình mới là người giỏi hơn

Những ngôi sao trong làng giải trí Hoa ngữ thì ai mà không mong sự nghiệp của mình sẽ lên đến đỉnh cao. Việc có thể mở ra thời hoàng kim chính là lúc họ nổi tiếng nhất, sở hữu tài nguyên và mức thù lao cao nhất khiến cho nhiều người ghen tị. Dẫu vậy để giữ cho bản thân luôn ở trên vị trí cao nhất lại là điều vô cùng khó khăn nhưng với Dương Mịch thì việc này lại tương đối dễ dàng trong thời đỉnh cao của mình.

Kể từ sau khi nổi tiếng nhờ Cung Tỏa Tâm Ngọc thì sự nghiệp của Dương Mịch lên như diều gặp gió. Trong khoảng thời gian 7 năm thăng hoa nhất này, Dương Mịch đã có nhiều bộ phim nổi tiếng như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Người Phiên Dịch, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa .

Lưu lượng đỉnh cao, giá trị thương mại thuộc top đầu, thù lao đóng phim lên đến cả trăm triệu tệ cho mỗi dự án,...thậm chí đã có thời điểm cô vươn lên trở thành nữ diễn viên có ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Dẫu vậy cũng giống như nhiều người, ai cũng đều sẽ có lúc đi xuống và năm 2017 chính xác là cột mốc đánh dấu cho sự đi xuống của Dương Mịch khi cô không thể duy trì vị trí đỉnh lưu của mình.

Triệu Lệ Dĩnh: 4 năm (2015 - 2018)

Đại bạo với Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh cũng nhanh chóng mở ra thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp kéo dài trong vòng 4 năm và đạt được những thứ không ai ngờ tới được. Những bộ phim nổi tiếng như Thanh Vân Chí, Sở Kiều Truyện hay Minh Lan Truyện đều giúp cô ấy khẳng định vị trí vững chắc trong làng giải trí, danh tiếng và địa vị xếp ngang hàng với Dương Mịch luôn đó. Tuy nhiên đến cuối năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố kết hôn và ở ẩn suốt 1 năm trời, điều này có nghĩa là thời hoàng kim của cô ấy cũng chấm dứt.