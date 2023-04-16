Chi tiền khủng để chồng chịu từ bỏ quyền nuôi con, Dương Mịch vẫn nhận về cái lắc đầu từ phía Lưu Khải Uy

Sao quốc tế 16/04/2023 21:07

Thông tin liên quan đến Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen.

Theo truyền thông mới đây đưa tin, Lý Hiểu Phong - tình mới của Lưu Khải Uy đã có thai. Trước thông tin trên, Dương Mịch đã chi ra khoản tiền khủng để chồng cũ bỏ đi quyền nuôi con nhưng cô vẫn nhận về cái lắc đầu từ Lưu Khải Uy. 

Chi tiền khủng để chồng chịu từ bỏ quyền nuôi con, Dương Mịch vẫn nhận về cái lắc đầu từ phía Lưu Khải Uy - Ảnh 1
Dương Mịch và Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Dương Mịch ra mắt đã hơn mười năm, hiện cô đã ngồi vững vàng ở vị trí "đại hoa đán" sinh sau năm 85. Dù gặp phải vô số lời dèm pha trên suốt hành trình phát triển sự nghiệp nhưng Dương Mịch vẫn thể hiện được sức hút của mình khi lượng người hâm mộ ngày càng tăng. Dẫu vậy trong hôn nhân cô nàng lại không có được sự may mắn khi chuyện tình cảm với Lưu Khải Uy đổ vỡ. 

Chi tiền khủng để chồng chịu từ bỏ quyền nuôi con, Dương Mịch vẫn nhận về cái lắc đầu từ phía Lưu Khải Uy - Ảnh 2 

Hiện tại Dương Mịch bắt đầu tập trung cho sự nghiệp để mong có nhiều tiền giành lại con gái. Tuy nhiên, khi Lưu Khải Uy công khai yêu Lý Hiểu Phong và cho rằng bạn gái mới là người có thể gắn bó với anh cả đời. 

Gần đây, một số nguồn tin tiết lộ Lý Hiểu Phong đang mang bầu, Dương Mịch đã vội đến Hồng Kông thương lượng với Lưu Khải Uy. Cô sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để tranh giành quyền nuôi con gái với chồng cũ. Dẫu vậy như đã nói ở trên chồng cũ của nữ diễn viên đã không hề đồng ý với điều kiện từ mỹ nhân họ Dương. 

Chi tiền khủng để chồng chịu từ bỏ quyền nuôi con, Dương Mịch vẫn nhận về cái lắc đầu từ phía Lưu Khải Uy - Ảnh 3

Trước đó Dương Mịch đã nhiều lần đến Hồng Kông âm thầm thăm con gái nhưng đều bị bố chồng cũ phủ nhận. Thậm chí bố Lưu Khải Uy còn thể hiện "ghét ra mặt" khi nói rằng chưa từng gặp Dương Mịch đến thăm cháu nội. 

Hiện tại thông tin này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. 

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