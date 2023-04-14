Hé lộ tạo hình dân quốc của Dương Mịch trong phim mới, nhan sắc ra sao mà khiến fan mê điếu đổ?

Nhan sắc của Dương Mịch trong phim mới được netizen khen ngợi hết lời.

Cách đây không lâu, Dương Mịch vừa hoàn thành một dự án điện ảnh mang tên Không Có Chuyện Gì Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được. Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, nàng tiểu hoa 85 đã nhanh chóng vào đoàn phim mới khiến khán giả cực kỳ mong đợi. Mới đây, bộ phim Cáp Nhĩ Tân 1944 do Dương Mịch và Tần Hạo đóng chính đã được khai máy.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Xuất hiện trong buổi khai máy này, Dương Mịch gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp. Cô nàng để một kiểu tóc xoăn, diện trang phục đơn giản cùng áo khoác da dáng dài. Tạo hình dân quốc của cô nàng nhanh chóng loạt top tìm kiếm khi trông bộ trang phục cực kỳ hợp với nữ diễn viên, thậm chí nó còn làm tô thêm vẻ đẹp hoàn hảo của của mỹ nhân này.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã đem so sánh tạo hình dân quốc của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh với nhau. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng đảm nhận vai nữ chính ở dự án điện ảnh Mật Chiến, tuy nhiên để chọn ra ai là người thắng cuộc là điều không dễ dàng bởi mỗi người đều có nét đẹp của riêng mình.

Cáp Nhĩ Tân 1944 là dự án truyền hình nổi bật của Dương Mịch trong năm 2023 này. Bộ phim được đánh giá rất cao khi sở hữu đội ngũ làm phim toàn những tên tuổi lớn. Kết quả của Cáp Nhĩ Tân 1944 được cho là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trí của Dương Mịch trong giới giải trí. Liệu cô nàng có chuyển hình thành công như Triệu Lệ Dĩnh hay không vẫn còn là ẩn số lớn.

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